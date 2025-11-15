खुशखबरी! मात्र 6299 रुपये में मिल रहे ये दो LED Smart TV, पिक्चर क्वॉलिटी और साउंड भी जबर्दस्त

संक्षेप: इन टीवी की कीमत बिना किसी ऑफर मात्र 6299 रुपये है। दोनों टीवी को आप कैशबैक ऑफर और ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। इन टीवी में आपको बेस्ट-इन-क्लास डिस्प्ले के साथ तगड़ा साउंड भी मिलेगा।

Sat, 15 Nov 2025 12:21 PM

नया एलईडी टीवी लेना चाह रहे हैं और बजट कम है, तो अब टेंशन न लें। हम आपको फ्लिपकार्ट पर लिस्ट दो बेहद किफायती टीवी के बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत बिना किसी ऑफर मात्र 6299 रुपये है। दोनों टीवी को आप कैशबैक ऑफर और ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। साथ ही इन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज बोनस आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। इन टीवी में आपको बेस्ट-इन-क्लास डिस्प्ले के साथ तगड़ा साउंड भी मिलेगा। तो आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

Blaupunkt Sigma QLED 59.69 cm (24 inch) HD Ready LED Smart Linux TV 2025 Edition इस टीवी की कीमत फ्लिपकार्ट पर 6299 रुपये है। आप इस टीवी को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी पर 10 पर्सेंट का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इस टीवी को ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में टीवी और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60Hz का है। टीवी Amlogic प्रोसेसर पर काम करता है। दमदार ऑडियो के लिए टीवी में कंपनी 24 वॉट का साउंड आउटपुट दे रही है। यह टीवी बिल्ट-इन वाई-फाई, स्क्रीन मिररिंग और यूएसबी पोर्ट जैसे फीचर्स से लैस है।