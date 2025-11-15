खुशखबरी! मात्र 6299 रुपये में मिल रहे ये दो LED Smart TV, पिक्चर क्वॉलिटी और साउंड भी जबर्दस्त
संक्षेप: इन टीवी की कीमत बिना किसी ऑफर मात्र 6299 रुपये है। दोनों टीवी को आप कैशबैक ऑफर और ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। इन टीवी में आपको बेस्ट-इन-क्लास डिस्प्ले के साथ तगड़ा साउंड भी मिलेगा।
सम्बंधित सुझाव
34% OFF
VU 139cm (55 inches) GloQLED Series 4K QLED Smart Google TV 55GLOQLED25
- VU 139cm (55 inches) GloQLED Series 4K QLED Smart Google TV 55GLOQLED25
₹30490₹46000
खरीदिये
39% OFF
VU 164cm (65 inches) GloQLED Series 4K QLED Smart Google TV 65GLOQLED25
- VU 164cm (65 inches) GloQLED Series 4K QLED Smart Google TV 65GLOQLED25
₹42990₹70000
खरीदिये
49% OFF
Blaupunkt 108 cm (43 inches) Quantum Dot Series 4K Ultra HD QLED Google TV 43QD7050 (Black)
- Blaupunkt 108 cm (43 inches) Quantum Dot Series 4K Ultra HD QLED Google TV 43QD7050 (Black)
₹17499₹33999
खरीदिये
50% OFF
Blaupunkt 126 cm (50 inches) Quantum Dot Series 4K Ultra HD QLED Google TV 50QD7010 (Black)
- Blaupunkt 126 cm (50 inches) Quantum Dot Series 4K Ultra HD QLED Google TV 50QD7010 (Black)
₹22999₹45999
खरीदिये
नया एलईडी टीवी लेना चाह रहे हैं और बजट कम है, तो अब टेंशन न लें। हम आपको फ्लिपकार्ट पर लिस्ट दो बेहद किफायती टीवी के बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत बिना किसी ऑफर मात्र 6299 रुपये है। दोनों टीवी को आप कैशबैक ऑफर और ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। साथ ही इन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज बोनस आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। इन टीवी में आपको बेस्ट-इन-क्लास डिस्प्ले के साथ तगड़ा साउंड भी मिलेगा। तो आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।
Blaupunkt Sigma QLED 59.69 cm (24 inch) HD Ready LED Smart Linux TV 2025 Edition
इस टीवी की कीमत फ्लिपकार्ट पर 6299 रुपये है। आप इस टीवी को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी पर 10 पर्सेंट का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इस टीवी को ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में टीवी और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60Hz का है। टीवी Amlogic प्रोसेसर पर काम करता है। दमदार ऑडियो के लिए टीवी में कंपनी 24 वॉट का साउंड आउटपुट दे रही है। यह टीवी बिल्ट-इन वाई-फाई, स्क्रीन मिररिंग और यूएसबी पोर्ट जैसे फीचर्स से लैस है।
Thomson Alpha QLED 60 cm (24 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition
इस टीवी की कीमत भी 6299 रुपये है। टीवी पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। बैंक ऑफर में इस पर भी आपको 10 पर्सेंट का डिस्काउंट मिल सकता है। आप इस टीवी को आसान ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। टीवी पर आपको एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 24 इंच का एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह टीवी भी Amlogic प्रोसेसर पर काम करता है। टीवी में दमदार साउंड के लिए 2 स्पीकर और 24 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।
