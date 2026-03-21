बड़ी खुशखबरी! 5 हजार रुपये सस्ता हुआ Samsung का यह धांसू फोन, फ्लिपकार्ट पर बंपर डील
फ्लिपकार्ट पर आपके लिए एक तगड़ी डील है। यह डील Samsung Galaxy S25 FE पर दी जा रही है। डील में आप इस फोन को 5 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी तगड़ा कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दे रही है।
सैमसंग का फोन खरीदने का मूड बना रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट पर आपके लिए एक तगड़ी डील है। यह डील Samsung Galaxy S25 FE पर दी जा रही है। फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत फ्लिपकार्ट पर 59999 रुपये है। इस फोन पर 5 हजार रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस फोन को 2750 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 52400 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
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Samsung Galaxy S25 FE स्मार्टफोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन
कंपनी इस फोन में 2340×1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ इन्फिनिटी-O डाइनैमिक एमोलेड डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस 1900 निट्स का है। यह डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन 8जीबी रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको 4nm प्रोसेसर और Samsung Xclipse 940 GPU के साथ Exynos 2400 चिपसेट देखने को मिलेगा।
फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 8 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर शामिल है। फोन का मेन कैमरा OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन फीचर को सपोर्ट करता है। सेल्फी के लिए आपको इसमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा।
फोन को पावर देने के लिए इसमें 4900mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 45 वॉट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। यह फोन IP68 रेटिंग वाले डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन रेटिंग के साथ आता है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OneUI 8 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए कंपनी इस फोन में 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4/5GHz), ब्लूटूथ 5.4, GPS + GLONASS, USB Type-C 3.2 Gen 1 और NFC जैसे ऑप्शन दे रही है। दमदार साउंड के लिए कंपनी इसमें डॉल्बी ऐटमॉस भी दे रही है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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