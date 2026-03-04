Hindustan Hindi News
8399 रुपये में खरीदें 50MP के कैमरे वाला सैमसंग का धांसू फोन, बंपर डील में तगड़ा कैशबैक भी

Mar 04, 2026 10:36 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
सैमसंग का यह फोन फ्लिपकार्ट पर कई शानदार ऑफर्स के साथ मिल रहा है। फोन के 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत फ्लिपकार्ट पर 8399 रुपये है। आप इस फोन को 420 रुपये के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं।

बजट कम है और सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, Samsung Galaxy F07 आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। खास बात है कि फोन फ्लिपकार्ट पर कई शानदार ऑफर्स के साथ मिल रहा है। फोन के 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत फ्लिपकार्ट पर 8399 रुपये है। आप इस फोन को 420 रुपये के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। इस कैशबैक के लिए आपको फ्लिपकार्ट ऐक्सिस बैंक या फ्लिपकार्ट एसबीआई के कार्ड से पेमेंट करना होगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

15% OFF

Samsung Galaxy M17 5G

Samsung Galaxy M17 5G

  • checkSapphire Black
  • check4 GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹13999

₹16499

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
flipkart-logo

₹15343

₹16999

खरीदिये

discount

7% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹13499

₹14499

खरीदिये

discount

16% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
flipkart-logo

₹12499

₹14999

खरीदिये

Realme 14x

Realme 14x

  • checkCrystal Black
  • check6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹14199

खरीदिये

यह फोन 296 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है। फोन पर कंपनी तगड़ा एक्सचेंद बोनस भी दे रही है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल के कैमरा और 5000mAh की बैटरी के साथ कई धांसू फीचर ऑफर कर रही है।

सैमसंग गैलेक्सी F07 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस बजट स्मार्टफोन में 720 x 1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का PLS LCD पैनल ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह एचडी+ डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 4जीबी LPDDR4x रैम और 64जीबी के eMMC 5.1 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी मीडियाटेक हीलियो G99 चिपसेट ऑफर कर रही है।

Samsung Galaxy F07

फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल पर एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:AI स्कैम अलर्ट और ऑटो-चैट रिप्लाइ वाला नया फोन, मिलेगी 6210mAh की बैटरी

ओएस की जहां तक बात है, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है। फोन को 6 जेनरेशन के ओएस अपग्रेड मिलेंगे। साथ ही कंपनी इसे सिक्योरिटी पैच भी ऑफर करेगी। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है। सैमसंग का यह फोन IP54 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:₹39 के प्लान में रोज 3GB और ₹45 में टोटल 25GB डेटा, गजब हैं ये सस्ते प्लान

7.6mm की थिकनेस के साथ फोन दिखने में काफी स्लीक और स्टाइलिश लगता है। कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस, यूएसबी टाइप-C पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सैमसंग के इस फोन के डाइमेंशन की बात करें तो यह 167.4 x 77.4 x 7.6 है और इसका वजन 184 ग्राम है।

ये भी पढ़ें:15 मिनट की चार्जिंग में 7 घंटे तक चलता है मोटोरोला का धांसू फोन, रैम 12GB तक
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

