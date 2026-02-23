मोटोरोला डेज सेल में गजब ऑफर, 12999 रुपये में मिल रहा 24GB तक की रैम वाला 5G फोन

फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत फ्लिपकार्ट पर 12999 रुपये है। आप इस फोन को 650 रुपये के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। रैम बूस्ट फीचर से इसकी टोटल रैम 24जीबी तक की हो जाती है।

फ्लिपकार्ट पर लाइव मोटोरोला डेज सेल में आपके लिए तगड़ा ऑफर है। यह ऑफर Motorola G35 5G पर दिया जा रहा है। फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत फ्लिपकार्ट पर 12999 रुपये है। आप इस फोन को 650 रुपये के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। कैशबैक के लिए आपको फ्लिपकार्ट ऐक्सिस बैंक या एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होगा। फोन एक्सचेंज ऑफर में और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फोन में कंपनी रैम बूस्ट फीचर दे रही है। इससे इसकी टोटल रैम 24जीबी तक की हो जाती है। फोन में आपको 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा और डॉल्बी साउंड जैसे कई धांसू फीचर मिलेंगे। आइए जानते हैं डीटेल।

मोटोरोला G35 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 2400 x 1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.72 इंच का फुल एचडी+ LCD पैनल दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। फोन 8जीबी LPDDR4x रैम और 128जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज से लैस है। रैम बूस्ट फीचर के इसकी रैम 24जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Unisoc T760 दे रही है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ दो कैमरे दिए गए हैं। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा शामिल है। मोटोरोला के इस फोन में सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है, जो 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करता है। इस फोन को दो साल तक सिक्योरिटी अपग्रेड भी मिलेगा। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।