इस SALE में मचेगी लूट, iPhone समेत इन फोन्स पर भारी छूट, लिस्ट में सबसे सस्ता ₹8499 का

Flipkart GOAT Sale सभी ग्राहकों के लिए 4 जुलाई से शुरू हो रही है। सेल शुरू होने से पहले ही फ्लिपकार्ट ने iPhone, Redmi और Tecno फोन्स पर मिलने वाली टॉप डील्स का खुलासा कर दिया है। लिस्ट में सबसे सस्ता फोन 8,499 रुपये का है। देखें पूरी लिस्ट

Flipkart GOAT Sale अब कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। यह सेल 4 जुलाई से सभी ग्राहकों के लिए शुरू होगी, हालांकि प्लस और ब्लैक मेंबर्स को 24 घंटे पहले ही डील्स का एक्सेस मिल जाएगा। सेल में ICICI, BOB और HSBC बैंक कार्ड से खरीदी कर 10 फीसदी इंस्टैंट डिस्काउंट का लाभ लिया जा सकेगा। सेल शुरू होने से पहले ही फ्लिपकार्ट ने iPhone, Redmi और Tecno फोन्स पर मिलने वाली डील्स का खुलासा कर दिया है। आपकी सुविधा के लिए यहां हमने सभी फोन्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में सबसे सस्ता स्मार्टफोन 8,499 रुपये का है। चलिए एक नजर डालते हैं सेल में कितने सस्ते मिल रहे हैं रेडमी, टेक्नो और ऐप्पल आईफोन्स…

Apple iPhone iPhone 17: सेल में ऑफर्स के बाद 70,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

iPhone 17 Pro Max: सेल में ऑफर्स के बाद 1,27,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

iPhone 16: सेल में ऑफर्स के बाद 59,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

iPhone 17e: सेल में ऑफर्स के बाद 60,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

iPhone Air: सेल में ऑफर्स के बाद 95,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

iPhone 16 Plus: सेल में ऑफर्स के बाद 73,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

iPhone 15: सेल में ऑफर्स के बाद 49,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

iPhone 16e: सेल में ऑफर्स के बाद 55,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Mi Redmi Note 15 SE: सेल में ऑफर्स के बाद 20,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Redmi Note 14 Pro 5G: सेल में ऑफर्स के बाद 21,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Redmi Note 14 Pro+ 5G: सेल में ऑफर्स के बाद 26,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Redmi Note 14 SE 5G: सेल में ऑफर्स के बाद 16,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Redmi A5: सेल में ऑफर्स के बाद 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Redmi A5 with Airtel: सेल में ऑफर्स के बाद 8,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Redmi A7: सेल में ऑफर्स के बाद 11,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Redmi A7 Pro: सेल में ऑफर्स के बाद 12,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Redmi 15A: सेल में ऑफर्स के बाद 14,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Tecno POVA 8 5G: सेल में ऑफर्स के बाद 28,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

POVA 7 Pro (128GB): सेल में ऑफर्स के बाद 18,374 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

POVA Curve 2 5G: सेल में ऑफर्स के बाद 26,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

POVA Slim 5G: सेल में ऑफर्स के बाद 20,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Tecno Spark Go3: सेल में ऑफर्स के बाद 11,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Tecno Spark 50 5G: सेल में ऑफर्स के बाद 18,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।