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इस SALE में मचेगी लूट, iPhone समेत इन फोन्स पर भारी छूट, लिस्ट में सबसे सस्ता ₹8499 का

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Flipkart GOAT Sale सभी ग्राहकों के लिए 4 जुलाई से शुरू हो रही है। सेल शुरू होने से पहले ही फ्लिपकार्ट ने iPhone, Redmi और Tecno फोन्स पर मिलने वाली टॉप डील्स का खुलासा कर दिया है। लिस्ट में सबसे सस्ता फोन 8,499 रुपये का है। देखें पूरी लिस्ट

इस SALE में मचेगी लूट, iPhone समेत इन फोन्स पर भारी छूट, लिस्ट में सबसे सस्ता ₹8499 का

Flipkart GOAT Sale अब कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। यह सेल 4 जुलाई से सभी ग्राहकों के लिए शुरू होगी, हालांकि प्लस और ब्लैक मेंबर्स को 24 घंटे पहले ही डील्स का एक्सेस मिल जाएगा। सेल में ICICI, BOB और HSBC बैंक कार्ड से खरीदी कर 10 फीसदी इंस्टैंट डिस्काउंट का लाभ लिया जा सकेगा। सेल शुरू होने से पहले ही फ्लिपकार्ट ने iPhone, Redmi और Tecno फोन्स पर मिलने वाली डील्स का खुलासा कर दिया है। आपकी सुविधा के लिए यहां हमने सभी फोन्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में सबसे सस्ता स्मार्टफोन 8,499 रुपये का है। चलिए एक नजर डालते हैं सेल में कितने सस्ते मिल रहे हैं रेडमी, टेक्नो और ऐप्पल आईफोन्स…

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Apple iPhone

iPhone 17: सेल में ऑफर्स के बाद 70,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

iPhone 17 Pro Max: सेल में ऑफर्स के बाद 1,27,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

iPhone 16: सेल में ऑफर्स के बाद 59,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

iPhone 17e: सेल में ऑफर्स के बाद 60,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

iPhone Air: सेल में ऑफर्स के बाद 95,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

iPhone 16 Plus: सेल में ऑफर्स के बाद 73,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

iPhone 15: सेल में ऑफर्स के बाद 49,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

iPhone 16e: सेल में ऑफर्स के बाद 55,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

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Mi

Redmi Note 15 SE: सेल में ऑफर्स के बाद 20,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Redmi Note 14 Pro 5G: सेल में ऑफर्स के बाद 21,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Redmi Note 14 Pro+ 5G: सेल में ऑफर्स के बाद 26,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Redmi Note 14 SE 5G: सेल में ऑफर्स के बाद 16,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Redmi A5: सेल में ऑफर्स के बाद 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Redmi A5 with Airtel: सेल में ऑफर्स के बाद 8,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Redmi A7: सेल में ऑफर्स के बाद 11,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Redmi A7 Pro: सेल में ऑफर्स के बाद 12,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Redmi 15A: सेल में ऑफर्स के बाद 14,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

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Tecno

POVA 8 5G: सेल में ऑफर्स के बाद 28,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

POVA 7 Pro (128GB): सेल में ऑफर्स के बाद 18,374 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

POVA Curve 2 5G: सेल में ऑफर्स के बाद 26,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

POVA Slim 5G: सेल में ऑफर्स के बाद 20,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Tecno Spark Go3: सेल में ऑफर्स के बाद 11,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Tecno Spark 50 5G: सेल में ऑफर्स के बाद 18,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

आने वाले दिनों में इन ब्रांड्स की डील्स का खुलासा करेगी कंपनी

Flipakrt ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि Motorola, Pixel, POCO फोन्स की डील्स का खुलासा 29 जून किया जाएगा। इसके अलावा, 30 जून को Samsung, Infinix, Nothing फोन्स की डील्स का खुलासा किया जाएगा। 1 जुलाई को Realme, OPPO, HMD फोन्स पर मिलने वाली डील्स का खुलासा किया जाएगा और 2 जुलाई को Vivo, Ai+ फोन्स पर मिलने वाली डील्स का खुलासा किया जाएगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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