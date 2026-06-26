Flipkart GOAT Sale में सस्ते होंगे iPhone, Laptop और Smart TV, जानिए कब शुरू होगी सेल? बचेंगे हजारों रुपये
Flipkart ने GOAT Sale की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस सेल में iPhone, Android स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी और कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भारी छूट मिलने वाली है। यहां जानें कब शुरू होगी सेल और कौन-कौन से ऑफर्स मिलेंगे।
ऑनलाइन शॉपिंग करने यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि ई-कॉमर्स साइट Flipkart ने अपनी नई GOAT Sale की घोषणा कर दी है। हर साल की तरह इस बार भी कंपनी स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, ऑडियो डिवाइस और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर बड़े डिस्काउंट देने की तैयारी कर रही है। सेल शुरू होने से पहले ही कई ऑफर्स और डील्स की जानकारी सामने आने लगी है।
सबसे ज्यादा चर्चा iPhone डील्स को लेकर हो रही है। Flipkart ने संकेत दिया है कि सेल के दौरान Apple के कई iPhone मॉडल्स पर आकर्षक ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI जैसी सुविधाएं भी ग्राहकों को मिल सकती हैं। Flipkart ने GOAT Sale का आधिकारिक टीजर जारी कर दिया है। टीजर में सबसे बड़ा आकर्षण iPhone 17 को बनाया गया है। पोस्टर में फोन की मौजूदा कीमत 82,900 रुपये को काटकर नई कीमत '7X,999 रुपये' दिखाई गई है।
कब शुरू होगी Flipkart GOAT Sale
Flipkart GOAT Sale की शुरुआत 4 जुलाई से होगी। हालांकि, Flipkart Plus और Flipkart Black मेंबरों को 24 घंटे पहले यानी 3 जुलाई से ही सेल का एक्सेस मिल जाएगा। सबसे बड़ी डील्स अर्ली एक्सेस के दौरान तेजी से खत्म हो जाती हैं, इसलिए अगर आप किसी खास प्रोडक्ट पर नजर बनाए हुए हैं, तो 3 जुलाई से ही खरीदारी करना बेहतर रहेगा।
Android स्मार्टफोन होंगे सस्ते
केवल iPhone ही नहीं, बल्कि Samsung, Motorola, Nothing, Realme, Vivo, Oppo और Xiaomi जैसे ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स पर भी आकर्षक ऑफर्स मिलने की उम्मीद है। जो ग्राहक मिड-रेंज या बजट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी सेल में कई ऑप्शन उपलब्ध होंगे। कई मॉडल्स पर डायरेक्ट डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स का फायदा मिल सकता है।
Laptop खरीदने वालों के लिए मौका
अगर आप नया लैपटॉप खरीदने का इंतजार कर रहे हैं तो GOAT Sale आपके लिए सही मौका साबित हो सकती है। सेल में HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer और Apple जैसे ब्रांड्स के लैपटॉप्स पर छूट मिलने की संभावना है।
Smart TV और होम अप्लायंसेस पर भी छूट
Flipkart GOAT Sale केवल स्मार्टफोन तक सीमित नहीं होगी। कंपनी Smart TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और अन्य घरेलू उपकरणों पर भी डिस्काउंट देने वाली है। त्योहारों से पहले घर के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने वालों के लिए यह अच्छा मौका हो सकता है।
बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज ऑफर और No-Cost EMI की सुविधा का मिलेगा फायदा
सेल के दौरान कई बैंक कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने की उम्मीद है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने वाले ग्राहकों को अतिरिक्त छूट मिल सकती है। इसके अलावा EMI ट्रांजैक्शन पर भी कुछ खास ऑफर्स दिए जा सकते हैं।अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन या लैपटॉप है तो Flipkart का एक्सचेंज ऑफर आपकी बचत और बढ़ा सकता है। पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करके ग्राहक नए प्रोडक्ट की कीमत कम कर सकते हैं। कई बार एक्सचेंज बोनस मिलने से डील और भी आकर्षक बन जाती है। महंगे गैजेट्स खरीदने वालों के लिए No-Cost EMI एक बड़ा फायदा हो सकता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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