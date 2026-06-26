Flipkart GOAT Sale में सस्ते होंगे iPhone, Laptop और Smart TV, जानिए कब शुरू होगी सेल? बचेंगे हजारों रुपये

Flipkart ने GOAT Sale की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस सेल में iPhone, Android स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी और कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भारी छूट मिलने वाली है। यहां जानें कब शुरू होगी सेल और कौन-कौन से ऑफर्स मिलेंगे।

ऑनलाइन शॉपिंग करने यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि ई-कॉमर्स साइट Flipkart ने अपनी नई GOAT Sale की घोषणा कर दी है। हर साल की तरह इस बार भी कंपनी स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, ऑडियो डिवाइस और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर बड़े डिस्काउंट देने की तैयारी कर रही है। सेल शुरू होने से पहले ही कई ऑफर्स और डील्स की जानकारी सामने आने लगी है।

सबसे ज्यादा चर्चा iPhone डील्स को लेकर हो रही है। Flipkart ने संकेत दिया है कि सेल के दौरान Apple के कई iPhone मॉडल्स पर आकर्षक ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI जैसी सुविधाएं भी ग्राहकों को मिल सकती हैं। Flipkart ने GOAT Sale का आधिकारिक टीजर जारी कर दिया है। टीजर में सबसे बड़ा आकर्षण iPhone 17 को बनाया गया है। पोस्टर में फोन की मौजूदा कीमत 82,900 रुपये को काटकर नई कीमत '7X,999 रुपये' दिखाई गई है।

कब शुरू होगी Flipkart GOAT Sale Flipkart GOAT Sale की शुरुआत 4 जुलाई से होगी। हालांकि, Flipkart Plus और Flipkart Black मेंबरों को 24 घंटे पहले यानी 3 जुलाई से ही सेल का एक्सेस मिल जाएगा। सबसे बड़ी डील्स अर्ली एक्सेस के दौरान तेजी से खत्म हो जाती हैं, इसलिए अगर आप किसी खास प्रोडक्ट पर नजर बनाए हुए हैं, तो 3 जुलाई से ही खरीदारी करना बेहतर रहेगा।

Android स्मार्टफोन होंगे सस्ते केवल iPhone ही नहीं, बल्कि Samsung, Motorola, Nothing, Realme, Vivo, Oppo और Xiaomi जैसे ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स पर भी आकर्षक ऑफर्स मिलने की उम्मीद है। जो ग्राहक मिड-रेंज या बजट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी सेल में कई ऑप्शन उपलब्ध होंगे। कई मॉडल्स पर डायरेक्ट डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स का फायदा मिल सकता है।

Laptop खरीदने वालों के लिए मौका अगर आप नया लैपटॉप खरीदने का इंतजार कर रहे हैं तो GOAT Sale आपके लिए सही मौका साबित हो सकती है। सेल में HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer और Apple जैसे ब्रांड्स के लैपटॉप्स पर छूट मिलने की संभावना है।

Smart TV और होम अप्लायंसेस पर भी छूट Flipkart GOAT Sale केवल स्मार्टफोन तक सीमित नहीं होगी। कंपनी Smart TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और अन्य घरेलू उपकरणों पर भी डिस्काउंट देने वाली है। त्योहारों से पहले घर के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने वालों के लिए यह अच्छा मौका हो सकता है।