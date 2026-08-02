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महंगाई से राहत, SALE में ₹29000 सस्ता सैमसंग का Ultra फोन, इन फोन्स पर भी बड़ी छूट

By Arpit Soni
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Flipkart Freedom Sale में Samsung फोन्स बड़े डिस्काउंट पर मिलेंगे। कंपनी ने सैमसंग फोन्स पर मिलने वाली डील्स का खुलासा कर दिया है। इस समय जब सभी कंपनियां अपने फोन्स की कीमतें बढ़ा रही है, वही सेल में ग्राहकों को राहत मिलेगी। देखें किस मॉडल पर कितनी छूट

flipkart freedom sale Samsung deals
Flipkart freedom sale में ₹59,999 का Galaxy S25 FE फोन ₹49,999 की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Flipkart Freedom Sale अब बस कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने कंफर्म कर दिया है कि सेल 8 अगस्त से सभी के लिए शुरू होगी, हालांकि प्लस, ब्लैक और फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड मेंबर्स को एक दिन पहले यानी 7 अगस्त से डील्स का अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। सेल शुरू होने से पहले फ्लिपकार्ट धीरे-धीरे डील्स का खुलासा कर रहा है। 1 अगस्त को पिक्सेल और आईफोन डील्स का खुलासा किया गया और अब सैमसंग फोन्स पर मिलने वाली डील्स को भी रिवील कर दिया है। सेल में SBI कार्ड से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को 10 फीसदी इंस्टैंट डिस्काउंट का लाभ मिलेगा। चलिए एक नजर डालते हैं कितने सस्ते मिलेंगे सैमसंग फोन्स...

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Samsung Galaxy S25

फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल के टीजर पेज के अनुसार, सेल में 74,999 रुपये का गैलेक्सी S25 फोन 59,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। यानी यह ओरिजनल प्राइस से 15,000 रुपये सस्ता मिलेगा। इस कीमत में 6.2 इंच एमोलेड डिस्प्ले, 12GB रैम, 128GB स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर, ट्रिपल रियर कैमरा (50MP + 10MP + 12MP), 12MP सेल्फी कैमरा और 4000mAh बैटरी मिलेगी।

Flipkart Freedom Sale
ये भी पढ़ें:नए फोन का है प्लान? धूम मचाने आ रहे ये चार 'धुरंधर' फोन, मिलेगी 8000mAh तक बैटरी

Samsung Galaxy S25 FE

सेल में 59,999 रुपये का गैलेक्सी S25 एफई फोन 49,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। यानी यह ओरिजनल प्राइस से 10,000 रुपये सस्ता मिलेगा। इस कीमत में 6.7 इंच एमोलेड डिस्प्ले, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, एक्सीनॉस 2400 प्रोसेसर, ट्रिपल रियर कैमरा (50MP + 12MP + 8MP), 12MP सेल्फी कैमरा और 4900mAh बैटरी मिलेगी।

Samsung Galaxy A36 5G, Galaxy F07e 5G

इसके अलावा, सेल में 59,999 रुपये का गैलेक्सी A36 फोन 26,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा और गैलेक्सी F07e फोन 13,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। गैलेक्सी A36 में 6.7 इंच एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 प्रोसेसर, डुअल रियर कैमरा (50MP + 8MP), 12MP सेल्फी कैमरा और 5000mAh बैटरी है। जबकि, गैलेक्सी F07e में 6.4 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर, डुअल रियर कैमरा (50MP + 2MP), 8MP सेल्फी कैमरा और 6000mAh बैटरी है।

Flipkart Freedom Sale

Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Ultra

सेल में 87,999 रुपये का गैलेक्सी S26 मॉडल 79,999 रुपये की प्रभावी में मिलेगा, यानी 8,000 रुपये सस्ता। जबकि 1,59,999 रुपये कीमत वाला गैलेक्सी S26 अल्ट्रा मॉडल 1,30,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा, यानी पूरे 29,000 रुपये सस्ता। S26 मॉडल में 6.3 इंच एमोलेड डिस्प्ले, डुअल रियर कैमरा (50MP + 12MP), 12MP सेल्फी कैमरा और 4300mAh बैटरी है। जबकि, गैलेक्सी S26 अल्ट्रा मॉडल में 6.9 इंच एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर, डुअल रियर कैमरा (200MP + 50MP), 12MP सेल्फी कैमरा और 5000mAh बैटरी है।

ये भी पढ़ें:सस्ते iPhone का सपना सच, Freedom Sale में बड़ी छूट; Pixel फोन भी तगड़ा डिस्काउंट
Flipkart Freedom Sale

Samsung Galaxy A37 5G, Galaxy A57 5G

सेल में 45,999 रुपये का गैलेक्सी A37 5G फोन 36,499 रुपये की प्रभावी कीमत जबकि 58,999 रुपये का गैलेक्सी A57 5G फोन 51,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। गैलेक्सी A37 में में 6.7 इंच एमोलेड डिस्प्ले, डुअल रियर कैमरा (50MP + 8MP), 12MP सेल्फी कैमरा और 5000mAh बैटरी है। गैलेक्सी A57 में में 6.7 इंच एमोलेड डिस्प्ले, डुअल रियर कैमरा (50MP + 12MP), 12MP सेल्फी कैमरा और 5000mAh बैटरी है।

सेल में इतने सारे iPhones और Google Pixel स्मार्टफोन्स भी सस्ते मिलेंगे:

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iPhone 16, iPhone 17

फिलहाल कंपनी ने इन दोनों फोन्स की सटीक कीमत नहीं बताई है लेकिन एक हिंट जरूर दे दिया है। सेल में 69,900 रुपये कीमत वाला iPhone 16 मॉडल 6x,900 रुपये में मिलेगा, जबकि 82,900 रुपये कीमत का iPhone 17 मॉडल 7x,900 रुपये में मिलेगा।

Flipkart Freedom Sale

iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

सेल में 1,32,900 रुपये कीमत वाला iPhone 16 मॉडल 1,2x,900 रुपये में मिलेगा, जबकि 1,49,900 रुपये कीमत का iPhone 17 Pro Max मॉडल 1,3x,900 रुपये में मिलेगा।

Flipkart Freedom Sale

iPhone 15,16 Plus, 17e, 16e

सेल में 59,900 रुपये का iPhone 15 मॉडल 5x,900 रुपये में, 79,900 रुपये का iPhone 16 Plus मॉडल 77,900 रुपये में, iPhone 17e मॉडल 64,900 रुपये में, जबकि iPhone 16e मॉडल 59,900 रुपये में मिलेगा।

ये भी पढ़ें:ग्राहकों को झटका, ₹8000 तक महंगे हुए वीवो के ये तीन फोन, देखें नई कीमत
Flipkart Freedom Sale

Google Pixel 10, 10a, 10 Pro XL

फ्लिपकार्ट ने फ्रीडेम सेल में Pixel फोन्स पर मिलने वाली डील्स का भी खुलासा कर दिया है। सेल में 79,999 रुपये कीमत का Pixel 10 मॉडल 62,999 रुपये में, 55,999 रुपये का Pixel 10a मॉडल 50,999 रुपये में, 1,24,999 रुपये का Pixel 10 Pro XL मॉडल 1,14,999 रुपये में मिलेगा।

Google Pixel 10 Pro

सेल में 1,09,999 रुपये कीमत का Google Pixel 10 Pro मॉडल ऑफर्स के बाद 99,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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