5,799 रुपये में घर लाएं ब्रांडेड Smart TV, फ्लिपकार्ट पर छप्परफाड़ डिस्काउंट, देखें लिस्ट

Flipkart Freedom Sale में Smart TV 5,799 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेंगे। सेल सभी ग्राहकों के लिए 8 अगस्त से शुरू हो रही है। जबकि फ्लिपकार्ट प्लस और VIP मेंबर्स को आज (7 अगस्त) से ही डील्स का एक्सेस मिल जाएगा।

Smart TV खरीदने का प्लान है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। फ्लिपकार्ट सेल में ब्रांडेड टीवी बेहद सस्ते दामों में मिलेंगे। फ्लिपकार्ट की साल की सबसे बड़ी 'फ्रीडम सेल' जल्द ही शुरू होने वाली है, और यह आपके होम एंटरटेनमेंट को अपग्रेड करने का सही समय है। इस सेल में कोडक, थॉमसन और ब्लाउपंक्ट के स्मार्ट टीवी शानदार डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं। इनमें कॉम्पैक्ट HD-रेडी मॉडल से लेकर कई खास फीचर्स वाले 4K टीवी तक के ऑप्शन मौजूद हैं, जो हर घर और बजट के हिसाब से परपेक्ट हैं। सेल में स्मार्ट टीवी सिर्फ ₹5,799 की शुरुआती कीमत मिलेंगे। यह सेल 8 अगस्त, 2026 को शुरू होगी, जबकि फ्लिपकार्ट प्लस और VIP मेंबर्स को 7 अगस्त को ही इसका अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बड़ी रेंज पर 80% तक की छूट का भी फायदा उठा सकते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं सेल में कौन से टीवी सस्ते मिल रहे हैं...

Flipkart Freedom Sale में कोडक स्पेशल एडिशन सीरीज के 24-इंच, 32-इंच, 40-इंच और 43-इंच वाले स्मार्ट टीवी, 24-इंच मॉडल के लिए सिर्फ ₹7,499 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं।

THOMSON TVs हाल ही में लॉन्च हुई Thomson QLED रेंज Google TV 5.0 पर चलती है। इसमें एक पर्सनलाइज्ड, कंटेंट-फर्स्ट इंटरफेस है जो कई ऐप्स के एंटरटेनमेंट को एक ही होमपेज पर लाता है। अलग-अलग स्क्रीन साइज में उपलब्ध इन TVs में डॉल्बी-पावर्ड ऑडियो, कई पिक्चर मोड (जैसे सिनेमा, गेम और लो ब्लू) और शानदार व्यूइंग अनुभव के लिए 350 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है। Netflix, Prime Video और YouTube जैसे इन-बिल्ट ऐप्स, Google Play Store से 10,000 से ज्यादा ऐप्स का एक्सेस, इन-बिल्ट Chromecast, Google Assistant, Bluetooth 5.0, डुअल-बैंड Wi-Fi और कई कनेक्टिविटी पोर्ट्स के साथ, THOMSON Google TVs को परिवार के हर सदस्य की एंटरटेनमेंट जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।

सेल में सस्ते मिलेंगे ये THOMSON TV मॉडल 24AlphaQ001 मॉडल सेल में 7,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

24TM2490-25 मॉडल सेल में 5,799 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

32AlphaQ019 मॉडल सेल में 9,199 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

32RT1022 मॉडल सेल में 9,199 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

32TJHQ002 मॉडल सेल में 10,299 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

32TM3290-25 मॉडल सेल में 7,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

40AlphaQ060 मॉडल सेल में 14,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

40RT1033 मॉडल सेल में 13,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

43Alpha005BL मॉडल सेल में 15,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

43AQI1005 मॉडल सेल में 21,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

43RT1055 मॉडल सेल में 15,299 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

43TJQ0012 मॉडल सेल में 18,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

50QAI1015 मॉडल सेल में 27,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

50TJQ0022 मॉडल सेल में 25,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

55NEOX0011 मॉडल सेल में 32,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

55QAI1025 मॉडल सेल में 30,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

55TJQ0032 मॉडल सेल में 27,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

65NEOX0009 मॉडल सेल में 44,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

65QAI1035 मॉडल सेल में 41,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

75NEOX4545 मॉडल सेल में 64,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

Q32H1111 मॉडल सेल में 10,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

TH65QDMini1022 मॉडल सेल में 59,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

TH75QDMini1044 मॉडल सेल में 94,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

32QAI1045 मॉडल सेल में 12,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

40QAI1085 मॉडल सेल में 16,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

43FQAI1095 मॉडल सेल में 18,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

सेल में सस्ते मिलेंगे ये Kodak TV मॉडल सेल के दौरान कोडक स्पेशल एडिशन सीरीज के 24-इंच, 32-इंच, 40-इंच और 43-इंच वाले स्मार्ट टीवी, 24-इंच मॉडल के लिए सिर्फ ₹7,499 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं।

24QSE5002 मॉडल सेल में 7,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

329X5051 मॉडल सेल में 9,199 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

32HD900s-25 मॉडल सेल में 7,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

32MT5077 मॉडल सेल में 10,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

32QSE5080 मॉडल सेल में 91,99 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

409X5061 मॉडल सेल में 13,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

40QSE5009 मॉडल सेल में 14,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

439X5081 मॉडल सेल में 15,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

43SE5004BL मॉडल सेल में 14,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

43ST5005 मॉडल सेल में 21,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

50ST5015 मॉडल सेल में 27,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

55MX8888 मॉडल सेल में 32,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

55ST5025 मॉडल सेल में 30,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

65MX1212 मॉडल सेल में 44,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

65ST5035 मॉडल सेल में 41,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

75MX0019 मॉडल सेल में 64,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

32ST5020 मॉडल सेल में 12,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

40ST5040 मॉडल सेल में 16,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

43FST5050 मॉडल सेल में 18,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

Blaupunkt TV Blaupunkt JioTele OS वाले टीवी 43-इंच, 50-इंच और 55-इंच स्क्रीन साइज में 4K QLED डिस्प्ले के साथ आते हैं, जो साफ विजुअल और शानदार रंग देते हैं। इनके खास फीचर्स में AI-पावर्ड कंटेंट रिकमेंडेशन, एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड और 300 से ज्यादा फ्री लाइव चैनल्स का एक्सेस शामिल है, साथ ही JioHotstar का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। JioTele OS पर बने ये टीवी कंटेंट-फर्स्ट और आसान इंटरफेस देते हैं, जिससे लोकप्रिय OTT ऐप्स और सर्विसेस को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है; इन्हें भारतीय दर्शकों की पसंद के हिसाब से बनाया गया है। इनकी शुरुआती कीमत 43-इंच के लिए ₹18,999, 50-इंच के लिए ₹24,999 और 55-इंच के लिए ₹28,999 है।

सेल में सस्ते मिलेंगे ये Blaupunkt TV मॉडल्स 24SigmaQ018 मॉडल सेल में 7,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

32QD7080 मॉडल सेल में 10,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

32SigmaQ010 मॉडल सेल में 9,199 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

40QD7070 मॉडल सेल में 14,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

40SigmaQ008 मॉडल सेल में 14,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

43CSG7105 मॉडल सेल में 15,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

43QC7005 मॉडल सेल में 21,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

50QC7015 मॉडल सेल में 27,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

55QC7025 मॉडल सेल में 30,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

55SQ0707 मॉडल सेल में 33,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

65QC7035 मॉडल सेल में 41,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

65SQ0303 मॉडल सेल में 45,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

75SQ0110 मॉडल सेल में 65,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

BP32JQHD0006 मॉडल सेल में 10,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

BP43JQD0016 मॉडल सेल में 18,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

BP50JQD0026 मॉडल सेल में 25,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

BP55JQD0036 मॉडल सेल में 28,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

BQD65Mini7066 मॉडल सेल में 59,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

BQD75Mini7088 मॉडल सेल में 94,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

32QC7020 मॉडल सेल में 12,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

40QC7080 मॉडल सेल में 16,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।

43FQC7090 मॉडल सेल में 18,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिलेगा।