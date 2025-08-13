लॉन्च प्राइस से 11 हजार रुपये सस्ता हुआ सैमसंग का 5G फोन, तगड़ा कैशबैक भी, फ्रीडम सेल में मची लूट

सैमसंग गैलेक्सी A35 5G फ्लिपकार्ट की फ्रीडम सेल में बेस्ट ऑफर्स के साथ मिल रहा है। यह फोन लॉन्च प्राइस से 11 हजार रुपये सस्ता हो गया है। फोन पर कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। फोन में आपको कई शानदार फीचर मिलेंगे।

सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट की फ्रीडम सेल में आपके लिए जबर्दस्त ऑफर है। यह धमाकेदार डील Samsung Galaxy A35 5G पर दी जा रही है। यह फोन लॉन्च प्राइस से 11 हजार रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च के वक्त फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये थी। अब यह 19,999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में फोन पर आपको 16750 रुपये तक का एक्सट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी A35 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन सैमसंग के इस 5G स्मार्टफोन में आपको 2340x1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.6 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है। फोन में प्रोसेसर के तौर पर Exynos 1380 चिपसेट दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं।

इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस शामिल है। वहीं, फोन में सेल्फी के लिए कंपनी 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।

यह फोन IP67 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी ऑफर करता है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई, यूएसबी टाइप-C पोर्ट और ब्लूटूथ 5.3 जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। दमदार साउंड के लिए फोन में कंपनी डॉल्बी ऐटमॉस दे रही है।