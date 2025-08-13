फ्रीडम सेल में तगड़ी डील, ₹7 हजार से कम में खरीदें 12GB तक की रैम वाले सैमसंग और मोटोरोला फोन

फ्लिपकार्ट की फ्रीडम सेल में आप 7 हजार रुपये से कम में मोटोरोला और सैमसंग का फोन खरीद सकते हैं। इन फोन पर कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। ये फोन 50 मेगापिक्ल के मेन कैमरा और 12जीबी तक की रैम से लैस हैं।

कम बजट में सैमसंग या मोटोरोला का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट पर लाइव फ्रीडम सेल आपके लिए ही है। इस धमाकेदार सेल में आप 7 हजार रुपये से कम में मोटोरोला और सैमसंग का फोन खरीद सकते हैं। इन फोन पर जबर्दस्त ऑफर भी दिए जा रहे हैं। साथ ही आप इन्हें एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। सैमसंग और मोटोरोला के इन डिवाइसेज में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा और 12जीबी तक रैम (रैम बूस्ट फीचर के साथ) समेत कई जबर्दस्त फीचर दिए गए हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

Samsung Galaxy F05 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 6249 रुपये है। फ्लिपकार्ट की फ्रीडम सेल में इस पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस फोन को 220 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन 5 हजार रुपये तक सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो सैमसंग के इस फोन में आपको प्रोसेसर के तौर पर मीडियाटेक हीलियो G85 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन का एचडी+ डिस्प्ले 6.74 इंच का है। फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। फोन की बैटरी 5000mAh की है।

Loading Suggestions...

Motorola G05 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 6999 रुपये है। फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। फोन की ईएमआई 247 रुपये से शुरू हो रही है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 5650 रुपये तक का फायदा हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में रैम बूस्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे इसकी टोटल रैम 12जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको मीडियाटेक हीलियो G81 चिपसेट मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। वहीं, फ्रंट में कंपनी 8 मेगापिक्सल का कैमरा दे रही है। 5100mAh की बैटरी से लैस इस फोन में आपको डॉल्बी साउंड भी मिलेगा।