Flipkart Freedom Sale की टॉप-3 स्मार्टफोन डील्स, iPhone और Samsung भी लिस्ट में

Flipkart Freedom Sale में महंगे स्मार्टफोन्स पर बड़ी छूट, बैंक ऑफर और एक्सचेंज डिस्काउंट फायदा Samsung, iPhone और Nothing के प्रीमियम डिवाइस पर मिल रहा है। अगर आप लंबे समय से नया प्रीमियम फोन लेने का सोच रहे हैं, तो यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।

Tue, 12 Aug 2025 08:47 PM

तक कऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर कल से शुरू हो रही फ्रीडम सेल में प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का शानदार मौका मिलने वाला है। इस सेल में iPhone 16, Nothing Phone (3) और Samsung Galaxy Z Flip7 5G जैसे हाई-एंड डिवाइसेस पर बड़े प्राइस कट और बैंक ऑफर का फायदा मिलेगा। साथ ही, एक्सचेंज ऑफर के साथ अपना पुराना स्मार्टफोन देने पर भी एक्सट्रा बचत की जा सकती है।

iPhone 16 ऐपल का iPhone 16 (128GB) फ्लिपकार्ट पर 74,900 रुपये में उपलब्ध है, जबकि लॉन्च के वक्त इसकी कीमत 79,900 रुपये थी। SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 4,000 रुपये का फ्लैट इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे इसकी कीमत घटकर 70,900 रुपये रह जाएगी। एक्सचेंज ऑफर के साथ पुराने फोन के बदले 57,850 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है।

Nothing Phone (3) नथिंग का लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन Nothing Phone (3) (12GB RAM + 256GB स्टोरेज) फ्लिपकार्ट पर 79,999 रुपये में लिस्टेड है। ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर 10,000 रुपये का फ्लैट इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद इफेक्टिव प्राइस 69,999 रुपये रह जाएगा। एक्सचेंज ऑफर से 69,500 रुपये तक की अतिरिक्त बचत भी हो सकती है, लेकिन आप बैंक या एक्सचेंज ऑफर से किसी एक का फायदा ले सकेंगे।

Samsung Galaxy Z Flip7 5G सैमसंग का प्रीमियम फोल्डेबल Samsung Galaxy Z Flip7 5G (12GB RAM + 256GB स्टोरेज) फ्लिपकार्ट पर 1,09,999 रुपये में लिस्टेड है। चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 12,000 रुपये की सीधी छूट मिलेगी, जिससे कीमत घटकर 97,999 रुपये रह जाएगी। एक्सचेंज ऑफर के चलते पुराने फोन के बदले इसपर 79,900 रुपये तक की बचत भी हो सकती है।