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खुलासा! iPhone अब ₹17000 सस्ता, Flipkart Freedom Sale शुरू होते ही टूट पड़ेंगे ग्राहक

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Flipkart Freedom Sale 2026 में iPhone 17 Pro पर कुल 17,000 रुपये तक की बचत का मौका मिल रहा है। बैंक डिस्काउंट, कैशबैक और नई कीमत के साथ यह Apple फोन खरीदने का बेहतरीन मौका हो सकता है।

Flipkart iPhone Deal
ग्राहकों को iPhone 17 प्रो मॉडल्स पर खास डिस्काउंट फ्लिपकार्ट सेल में मिलने वाला है।

अगर आप नया प्रीमियम iPhone खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, तो Flipkart Freedom Sale 2026 आपके लिए शानदार मौका साबित हो सकती है। Flipkart ने सेल शुरू होने से पहले ही iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max पर मिलने वाले ऑफर्स का खुलासा कर दिया है। कंपनी के मुताबिक, ग्राहकों को iPhone 17 Pro पर कुल मिलाकर करीब 17,000 रुपये तक का फायदा मिल सकता है।

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Flipkart Freedom Sale की शुरुआत 8 अगस्त, 2026 से होगी। हालांकि, Flipkart Plus और Flipkart Black मेंबर्स को 7 अगस्त से ही अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। सेल के दौरान स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य प्रोडक्ट्स पर बेहतरीन डिस्काउंट दिए जाएंगे।

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iPhone 17 Pro की कीमत कितनी होगी?

iPhone 17 Pro की लॉन्च के वक्त कीमत करीब 1,34,900 रुपये थी, लेकिन Freedom Sale में इसे 1,26,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यानी बिना किसी बैंक ऑफर के ही ग्राहकों को 8,000 रुपये की सीधी छूट मिलेगी।

इसके अलावा, SBI Credit Card और Flipkart Axis Bank Credit Card से भुगतान करने पर 5,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके बाद फोन का इफेक्टिव प्राइस घटकर 1,21,900 रुपये रह जाएगी।

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आपको ऐसे मिलेगा ₹17,000 तक का फायदा

Flipkart के मुताबिक, बैंक डिस्काउंट के अलावा ग्राहकों को 5 प्रतिशत तक का कैशबैक भी मिलेगा। यह कैशबैक लगभग 4,000 रुपये तक का हो सकता है। अगर फ्लैट डिस्काउंट, बैंक ऑफर और कैशबैक को जोड़ दिया जाए, तो कुल बचत करीब 17,000 रुपये तक पहुंच जाती है। हालांकि, फाइनल बचत इस्तेमाल किए गए कार्ड और एलिजिबिलिटी पर निर्भर करेगी।

iPhone 17 Pro Max पर भी शानदार ऑफर

सिर्फ iPhone 17 Pro ही नहीं, बल्कि iPhone 17 Pro Max पर भी इसी तरह के ऑफर्स मिलेंगे। इस फोन की लॉन्च के वक्त कीमत 1,49,900 रुपये थी, जबकि सेल में इसकी शुरुआती कीमत 1,41,900 रुपये होगी। बैंक ऑफर और कैशबैक दोनों के बाद इसका इफेक्टिव प्राइस करीब 1,32,900 रुपये तक पहुंच सकती है।

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दूसरे iPhone मॉडल्स पर भी मिल रही है छूट

Flipkart ने कुछ अन्य iPhone मॉडल्स पर मिलने वाले ऑफर्स की भी जानकारी दी है। iPhone 15 को प्रभावी तौर पर इसे 55,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा, जबकि iPhone 16 Plus का इफेक्टिव प्राइस 75,900 रुपये के करीब होगा।

फिलहाल कंपनी ने iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 16 और iPhone 13 के सभी ऑफर्स का खुलासा नहीं किया है। उम्मीद की जा रही है कि सेल शुरू होने से पहले इन स्मार्टफोन्स की कीमतों और ऑफर्स की भी घोषणा की जाएगी।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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