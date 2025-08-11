Flipkart पर 13 अगस्त से सेल शुरू, स्मार्टफोन-लैपटॉप पर बंपर छूट; डील्स की लिस्ट Flipkart Freedom Sale 2025 starting from 13th august with deals on smartphones smart TV and laptops, Gadgets Hindi News - Hindustan
Flipkart पर 13 अगस्त से सेल शुरू, स्मार्टफोन-लैपटॉप पर बंपर छूट; डील्स की लिस्ट

Flipkart पर अगले सप्ताह एक धाकड़ सेल Flipkart Freedom Sale 2025 शुरू हो रही है। इस दौरान ग्राहकों को स्मार्टफोन्स से लेकर स्मार्ट टीवी और लैपटॉप तक पर जबरदस्त डील्स का फायदा मिल रहा है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 06:26 PM
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart एक बार फिर अपने ग्राहकों के लिए जबरदस्त छूट और ऑफर्स लेकर आ रहा है। 13 अगस्त से शुरू होने जा रही यह स्पेशल सेल, कुछ ही दिनों पहले खत्म हुई फ्रीडम सेल का सेकेंड लेवल मानी जा रही है। इस बार कंपनी ने सेल की लास्ट डेट की जानकारी नहीं दी है लेकिन साफ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम अप्लायंसेज और कई अन्य कैटेगरीज में इस दौरान दमदार डील्स मिलने वाली हैं।

मेगा इवेंट में स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, टेलीविजन, हेडफोन्स और बड़े होम अप्लायंसेज पर खास फोकस होगा। ग्राहक ना सिर्फ भारी डिस्काउंट का फायदा उठा पाएंगे, बल्कि बैंक ऑफर्स से अतिरिक्त बचत भी कर सकेंगे। कैनरा बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर 10 प्रतिशत एक्सट्रा छूट मिलेगी, जबकि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 5 प्रतिशत फ्लैट कैशबैक का फायदा होगा। कुछ प्रोडक्ट्स पर एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मौजूद रहेंगे।

discount

11% OFF

Apple IPhone 16E 256GB

Apple IPhone 16E 256GB

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹70800

₹79900

खरीदिये

discount

6% OFF

Apple IPhone 16E 512GB

Apple IPhone 16E 512GB

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹84100

₹89900

खरीदिये

discount

11% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹53600

₹59900

खरीदिये

discount

42% OFF

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹34759

₹59999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • check12GB RAM
  • check256GB or 512GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹37999

और जाने

discount

11% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹33989

₹37999

खरीदिये

discount

9% OFF

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

discount

28% OFF

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Fusion

  • checkMarshmallow Blue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹18834

₹25999

खरीदिये

Vivo T4R 5G

Vivo T4R 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size

₹19499

और जाने

Samsung Galaxy F36 5G

Samsung Galaxy F36 5G

  • check6GB (expandable with up to 6GB virtual RAM)
  • check128 GB Storage
  • check6.67-inch Display Size

₹17499

और जाने

discount

15% OFF

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Ultra

  • checkPeach Fuzz
  • check12 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹54990

₹64999

खरीदिये

discount

9% OFF

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹49998

₹54999

खरीदिये

discount

5% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹54998

₹57999

खरीदिये

discount

33% OFF

Samsung Galaxy S24 5G

Samsung Galaxy S24 5G

  • checkCobalt Violet
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹53999

₹79999

खरीदिये

discount

24% OFF

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M36

  • checkOrange Haze
  • check6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹17499

₹22999

खरीदिये

discount

25% OFF

Realme P3 Ultra

Realme P3 Ultra

  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
  • check6.83 inches Display Size
amazon-logo

₹23899

₹31999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme 15 5G

Realme 15 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8 GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹25989

₹29999

खरीदिये

discount

40% OFF

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A35

  • checkAwesome Iceblue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹20495

₹33999

खरीदिये

Nothing Phone 3a

Nothing Phone 3a

  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size
amazon-logo

₹23995

खरीदिये

इन स्मार्टफोन्स में मिल रही है छूट

सेल में 78 फ्रीडम डील्स, रश आवर्स, बजट डील्स, बास्केट बोनस, जैकपॉट डील्स और एक्सचेंज आवर्स जैसे लिमिटेड-टाइम ऑफर्स शामिल होंगे। स्मार्टफोन कैटेगरी में iPhone 16, Samsung Galaxy S24 FE और OPPO K13 Turbo सीरीज मेन हाइलाइट्स रहेंगे, वहीं Motorola Edge 50 Fusion और Edge 50 Ultra पर भी खास छूट मिलेगी। इसके अलावा Galaxy S24, Vivo T4 5G, Realme P3 5G, Nothing Phone 2 Pro, Moto G45, Galaxy A35 5G और Nothing Phone 3(a) जैसे पॉपुलर मॉडल्स पर भी ऑफर्स मिल सकते हैं।

इन लैपटॉप मॉडल्स पर डिस्काउंट

लैपटॉप सेगमेंट में Intel Core 5i सीरीज वाले मॉडल्स 3X,990 रुपये से और Intel Core Ultra सीरीज के लैपटॉप 45,990 रुपये से शुरू होंगे। Acer Swift सीरीज 47,990 रुपये से, जबकि Predator गेमिंग लैपटॉप 16,889 रुपये प्रतिमाह की EMI पर उपलब्ध होंगे। ASUS ExpertBook की कीमत 29,990 रुपये और Motobook 60 सीरीज 50 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ खरीदे जा सकेंगे।

ये भी पढ़ें:₹25 हजार से कम में 55 इंच वाला 4K मॉडल, सबसे बड़े Smart TV पर सबसे बड़ी छूट

प्रीमियम स्मार्ट टीवी पर भी बड़ी छूट

टीवी डील्स में TCL का 2025 Google OLED TV 13,490 रुपये से शुरू होगा और Mini LED QLED 24,740 रुपये में मिलेगा। 50 इंच और उससे बड़े टीवी 21,999 रुपये से शुरू होंगे। ऑडियो प्रोडक्ट्स में ब्रैंडेड हेडफोन्स 1,399 रुपये से शुरू हैं और प्रीमियम डिवाइसेज फ्लैश सेल में सस्ते दाम पर उपलब्ध होंगे।

होम अप्लायंसेज में हाई-कैपेसिटी रेफ्रिजरेटर्स, टॉप-रेटेड एयर कंडीशनर्स और किचन गैजेट्स जैसे इलेक्ट्रिक केटल्स पर भी तगड़ी छूट दी जाएगी, जिनकी शुरुआती कीमत 999 रुपये से होगी। कुल मिलाकर, यह सेल टेक और होम प्रोडक्ट्स की खरीदारी का शानदार मौका साबित हो सकती है।

