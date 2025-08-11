Flipkart पर 13 अगस्त से सेल शुरू, स्मार्टफोन-लैपटॉप पर बंपर छूट; डील्स की लिस्ट

Flipkart पर अगले सप्ताह एक धाकड़ सेल Flipkart Freedom Sale 2025 शुरू हो रही है। इस दौरान ग्राहकों को स्मार्टफोन्स से लेकर स्मार्ट टीवी और लैपटॉप तक पर जबरदस्त डील्स का फायदा मिल रहा है।

Follow Us on

Mon, 11 Aug 2025 06:26 PM

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart एक बार फिर अपने ग्राहकों के लिए जबरदस्त छूट और ऑफर्स लेकर आ रहा है। 13 अगस्त से शुरू होने जा रही यह स्पेशल सेल, कुछ ही दिनों पहले खत्म हुई फ्रीडम सेल का सेकेंड लेवल मानी जा रही है। इस बार कंपनी ने सेल की लास्ट डेट की जानकारी नहीं दी है लेकिन साफ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम अप्लायंसेज और कई अन्य कैटेगरीज में इस दौरान दमदार डील्स मिलने वाली हैं।

मेगा इवेंट में स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, टेलीविजन, हेडफोन्स और बड़े होम अप्लायंसेज पर खास फोकस होगा। ग्राहक ना सिर्फ भारी डिस्काउंट का फायदा उठा पाएंगे, बल्कि बैंक ऑफर्स से अतिरिक्त बचत भी कर सकेंगे। कैनरा बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर 10 प्रतिशत एक्सट्रा छूट मिलेगी, जबकि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 5 प्रतिशत फ्लैट कैशबैक का फायदा होगा। कुछ प्रोडक्ट्स पर एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मौजूद रहेंगे।

इन स्मार्टफोन्स में मिल रही है छूट सेल में 78 फ्रीडम डील्स, रश आवर्स, बजट डील्स, बास्केट बोनस, जैकपॉट डील्स और एक्सचेंज आवर्स जैसे लिमिटेड-टाइम ऑफर्स शामिल होंगे। स्मार्टफोन कैटेगरी में iPhone 16, Samsung Galaxy S24 FE और OPPO K13 Turbo सीरीज मेन हाइलाइट्स रहेंगे, वहीं Motorola Edge 50 Fusion और Edge 50 Ultra पर भी खास छूट मिलेगी। इसके अलावा Galaxy S24, Vivo T4 5G, Realme P3 5G, Nothing Phone 2 Pro, Moto G45, Galaxy A35 5G और Nothing Phone 3(a) जैसे पॉपुलर मॉडल्स पर भी ऑफर्स मिल सकते हैं।

इन लैपटॉप मॉडल्स पर डिस्काउंट लैपटॉप सेगमेंट में Intel Core 5i सीरीज वाले मॉडल्स 3X,990 रुपये से और Intel Core Ultra सीरीज के लैपटॉप 45,990 रुपये से शुरू होंगे। Acer Swift सीरीज 47,990 रुपये से, जबकि Predator गेमिंग लैपटॉप 16,889 रुपये प्रतिमाह की EMI पर उपलब्ध होंगे। ASUS ExpertBook की कीमत 29,990 रुपये और Motobook 60 सीरीज 50 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ खरीदे जा सकेंगे।

प्रीमियम स्मार्ट टीवी पर भी बड़ी छूट टीवी डील्स में TCL का 2025 Google OLED TV 13,490 रुपये से शुरू होगा और Mini LED QLED 24,740 रुपये में मिलेगा। 50 इंच और उससे बड़े टीवी 21,999 रुपये से शुरू होंगे। ऑडियो प्रोडक्ट्स में ब्रैंडेड हेडफोन्स 1,399 रुपये से शुरू हैं और प्रीमियम डिवाइसेज फ्लैश सेल में सस्ते दाम पर उपलब्ध होंगे।