लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ Motorola का वॉटरप्रूफ फोन, एपिक रिपब्लिक डील में तगड़ा ऑफर

लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ Motorola का वॉटरप्रूफ फोन, एपिक रिपब्लिक डील में तगड़ा ऑफर

संक्षेप:

32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे वाला मोटोरोला का वॉटरप्रूफ फोन लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। फोन को आप कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। यह डील फ्लिपकार्ट पर लाइव है। आइए जानते हैं डीटेल।  

Jan 25, 2026 08:00 am IST
discount

15% OFF

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion

  • check8 GB
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
flipkart-logo

₹21999

₹25999

खरीदिये

discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

11% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16890

₹18999

खरीदिये

discount

28% OFF

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F56

  • checkGreen
  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹22200

₹30999

खरीदिये

मोटोराला का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट की एपिक रिपब्लिक डील्स में आपके लिए एक तगड़ा ऑफर है। यह धमाकेदार डील - Motorola Edge 60 Fusion पर दी जा रही है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 22999 रुपये थी। अब यह फोन फ्लिपकार्ट पर 21999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर आपको 5 पर्सेंट का कैशबैक भी मिल सकता है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

discount

15% OFF

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion

  • check8 GB
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
flipkart-logo

₹21999

₹25999

खरीदिये

discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

11% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16890

₹18999

खरीदिये

discount

28% OFF

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F56

  • checkGreen
  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹22200

₹30999

खरीदिये

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस फोन में 2712 x 1220 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ OLED Endless Edge डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन मे कंपनी गोरिल्ला ग्लास 7i भी दे रही है। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसमें प्रोसेसर के तौर पर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट दिया गया है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। यह OIS सपोर्ट के साथ आता है।

Motorola Edge 60 Fusion

इसके अलावा फोन के बैक पैनल पर कंपनी 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा भी दे रही है। सेल्फी के लिए आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। मिलिट्री ग्रेट प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन और IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग वाले इस फोन की बैटरी 5500mAh की है।

discount

12% OFF

Vivo T4 5G

Vivo T4 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹22990

₹25999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo T4R 5G

Vivo T4R 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹20975

₹23499

खरीदिये

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

13% OFF

Poco M8 5G

Poco M8 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77 inch Display Size
flipkart-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

यह बैटरी 68W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करता है। दमदार साउंड के लिए कंपनी इस फोन में स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी ऐटमॉस भी दे रही है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
