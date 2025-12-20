12 हजार रुपये सस्ता हुआ सैमसंग का यह फोन, खरीदने के लिए मची लूट, 21 दिसंबर तक मौका

संक्षेप: फ्लिपकार्ट की एंड ऑफ सीजन सेल कल यानी 21 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। इस सेल में सैमसंग गैलेक्सी A35 5G 12 हजार रुपये की छूट के साथ मिल रहा है। फोन पर आपको कैशबैक और तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है।

Dec 20, 2025 04:01 pm IST

फ्लिपकार्ट की एंड ऑफ सीजन सेल कल यानी 21 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। ऐसे में अगर आप सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो देर न करें। फ्लिपकार्ट की सेल में Samsung Galaxy A35 5G भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। लॉन्च के समय इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 30999 रुपये थी। अब यह फोन फ्लिपकार्ट पर 12 हजार रुपये डिस्काउंट के बाद 18999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 5 पर्सेट का कैशबैक भी दिया जा रहा है।

आप इस फोन को आकर्षक नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में फोन की कीमत को और कम किया जा सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी A35 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन सैमसंग के इस फोन में आपको 2340x1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.6 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फोन में ऑफर किए जा रहा इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। फोन 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट में आता है। यह Exynos 1380 चिपसेट पर काम करता है। फोन के बैक पैनल पर फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस शामिल है।

वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। यह फोन IP67 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको 5G, ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई, यूएसबी टाइप-C पोर्ट और ब्लूटूथ 5.3 जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।