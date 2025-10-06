बड़ा धमाका! इस तारीख से शुरू हो रही Flipkart की Diwali Sale; फोन, टीवी, लैपटॉप पर तगड़ी छूट Flipkart Diwali Sale 2025 Date Announced get smartphone tv laptop and more at massive discount, Gadgets Hindi News - Hindustan
बड़ा धमाका! इस तारीख से शुरू हो रही Flipkart की Diwali Sale; फोन, टीवी, लैपटॉप पर तगड़ी छूट

Flipkart की साल की Diwali Sale डेट का खुलासा हो गया है। यह सेल 11 अक्टूबर से शुरू होगी, जिससे SBI कार्ड पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI जैसे लाभ मिलेंगे। जानिए ऑफर्स और कैसे पाएं बेहतर डील।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 06:27 PM
दिवाली की रोशनी के साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग का उत्साह भी बढ़ जाता है। इस वर्ष Flipkart Diwali Sale 2025 का आगाज 11 अक्टूबर से होगा और इसके पहले, Plus व Black मेम्बर्स को पहले पहुंच मिलेगा। इस सेल को “Flipkart Big Bang Diwali Sale” कहा गया है और यह पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, होम अप्लायंसेज, फैशन और अन्य चीजों पर बड़े ऑफर्स लेकर आएगी।

Flipkart ने SBI कार्डधारकों और कार्ड EMI लेनदेन पर 10% तक तुरंत छूट देने का ऐलान किया है। इसके अलावा, सेल के दौरान यूजर एक्सचेंज ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI विकल्पों का भी लाभ उठा सकेंगे। कंपनी की लैंडिंग पेज पर यह जानकारी दी गई है कि 11 अक्टूबर को डील्स पूरे देश में एक्टिव होंगी। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल गैजेट्स पर भारी छूट देखने को मिल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बाउंस और सुपरकॉइन भी ग्राहकों की बचत बढ़ाएंगे।

Flipkart Diwali Sale 2025 के ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट्स

Flipkart Diwali Sale 2025 में SBI कार्डधारकों को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा विशेष रूप से SBI क्रेडिट कार्ड और SBI कार्ड EMI लेनदेन पर। इसके अलावा, एक्सचेंज ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI विकल्प भी उपलब्ध होंगे, जिससे बड़े प्रीमियम प्रोडक्ट्स को किस्तों में खरीदना आसान होगा।

Flipkart Plus और Black सदस्य इस सेल में early access प्राप्त कर सकेंगे, जिससे वे पहले ही डील्स देखने और खरीदारी करने का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि HDFC कार्डधारक इलेक्ट्रॉनिक्स पर ₹1,750 तक की छूट पा सकते हैं और मोबाइल पर ₹1,500 तक की छूट भी मिलेगी।

इसके अलावा, Flipkart Axis कार्ड उपयोग करने वालों को 7.5% तक कैशबैक मिल सकता है। कुल मिलाकर, यह सेल सिर्फ “छूट” नहीं बल्कि बैंक पार्टनरशिप, EMI विकल्प, एक्सचेंज बोनस आदि के साथ ग्राहकों को स्मार्ट बचत का मौका दिलाएगी।

किन प्रोडक्ट्स पर बड़ी डील्स की उम्मीद

स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स: iPhone, Samsung Galaxy, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप आदि पर बड़ी छूट देखने को मिल सकती है। होम अप्लायंसेज इस सीजन में फ्रिज, वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव आदि पर ऑफर्स होंगे। कपड़े, जूते, एक्सेसरीज और अन्य फैशन आइटम्स पर भी खास डील्स चलीई जाएंगी। होम डेकोर और फर्नीचर पर भी सेल ऑफर्स देखने को मिलेंगे।

कैसे पाएं बेहतर डील्स

Wish List तैयार करें: उन उत्पादों को पहले से अपनी लिस्ट में जोड़ लें जिन्‍हें आप खरीदना चाहते हैं।

Early Access का लाभ लें: यदि आप Flipkart Plus या Black सदस्य हैं तो पहले ही डील्स देख सकते हैं।

बैंक कार्ड तैयार रखें: पहले से सेट कर लें ताकि डिस्काउंट तुरंत मिल सके।

EMI और एक्सचेंज विकल्प देखें: यदि आपको कीमत अधिक लगे तो ये विकल्प उपयोगी साबित होंगे।

SuperCoins और वाउचर चेक करें: खरीदारी से पहले जान लें कि कौनसे वाउचर या SuperCoin ऑफर मूल्य कम कर सकते हैं।

