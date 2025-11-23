फ्लिपकार्ट डील ने मचाई लूट, LED TV 50% तक की छूट, सबसे सस्ता 7499 का, लिस्ट में सैमसंग भी
इन टीवी की शुरुआत 7499 रुपये से हो रही है। इनमें जो सबसे महंगा टीवी है, उसकी कीमत 12990 रुपये है। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग का भी टीवी शामिल है। खास बात है कि इन टीवी पर कैशबैक भी दिया जा रहा है।
कम कीमत में नया एलईडी टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए जबर्दस्त मौका है। फ्लिपकार्ट की डील में आप 50% तक की छूट के साथ नया एलईडी टीवी खरीद सकते हैं। इन टीवी की शुरुआत 7499 रुपये से हो रही है। इनमें जो सबसे महंगा टीवी है, उसकी कीमत 12990 रुपये है। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग का भी टीवी शामिल है। खास बात है कि इन टीवी पर कैशबैक भी दिया जा रहा है। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन टीवी के बारे में।
26% OFF
Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL (Glossy Black)
- Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL (Glossy Black)
₹13989₹18900
खरीदिये
40% OFF
Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
- Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
₹38490₹63900
खरीदिये
48% OFF
VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
- VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
₹12999₹24999
खरीदिये
28% OFF
Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL
- Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL
₹151990₹209900
खरीदिये
KODAK Special Edition 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Linux TV (32SE5001BL)
यह टीवी अपने MRP 14999 रुपये से 50% सस्ता मिल रहा है। इस टीवी की कीमत 7499 रुपये है। टीवी पर 5 पर्सेंट कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस टीवी को आसान ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। टीवी पर कंपनी 2100 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। टीवी में कंपनी 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। दमदार साउंड के लिए टीवी में कंपनी 30 वॉट का ऑडियो आउटपुट दे रही है।
Samsung 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Tizen TV 2025 (UA32H4500FUXXL)
सैमसंग के इस टीवी की कीमत 17900 रुपये है। यह 27 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद 12,990 रुपये के प्राइस टैग के साथ फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। टीवी पर 1250 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी की कीमत एक्सचेंज ऑफर में और कम हो सकती है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। सैमसंग के इस टीवी में आपको शानदार एचडी रेडी डिस्प्ले के साथ 20 वॉट का तगड़ा साउंड मिलेगा।
Thomson Alpha QLED 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (32AlphaQ019)
इस टीवी का MRP 14999 रुपये है। इसे आप अभी 7999 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। टीवी की कीमत एक्सचेंज ऑफर में और कम हो सकती है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। टीवी में आपको 36 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा।
