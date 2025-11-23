फ्लिपकार्ट डील ने मचाई लूट, LED TV 50% तक की छूट, सबसे सस्ता 7499 का, लिस्ट में सैमसंग भी

संक्षेप: इन टीवी की शुरुआत 7499 रुपये से हो रही है। इनमें जो सबसे महंगा टीवी है, उसकी कीमत 12990 रुपये है। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग का भी टीवी शामिल है। खास बात है कि इन टीवी पर कैशबैक भी दिया जा रहा है।

कम कीमत में नया एलईडी टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए जबर्दस्त मौका है। फ्लिपकार्ट की डील में आप 50% तक की छूट के साथ नया एलईडी टीवी खरीद सकते हैं। इन टीवी की शुरुआत 7499 रुपये से हो रही है। इनमें जो सबसे महंगा टीवी है, उसकी कीमत 12990 रुपये है। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग का भी टीवी शामिल है। खास बात है कि इन टीवी पर कैशबैक भी दिया जा रहा है। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन टीवी के बारे में।

KODAK Special Edition 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Linux TV (32SE5001BL) यह टीवी अपने MRP 14999 रुपये से 50% सस्ता मिल रहा है। इस टीवी की कीमत 7499 रुपये है। टीवी पर 5 पर्सेंट कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस टीवी को आसान ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। टीवी पर कंपनी 2100 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। टीवी में कंपनी 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। दमदार साउंड के लिए टीवी में कंपनी 30 वॉट का ऑडियो आउटपुट दे रही है।

Samsung 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Tizen TV 2025 (UA32H4500FUXXL) सैमसंग के इस टीवी की कीमत 17900 रुपये है। यह 27 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद 12,990 रुपये के प्राइस टैग के साथ फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। टीवी पर 1250 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी की कीमत एक्सचेंज ऑफर में और कम हो सकती है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। सैमसंग के इस टीवी में आपको शानदार एचडी रेडी डिस्प्ले के साथ 20 वॉट का तगड़ा साउंड मिलेगा।