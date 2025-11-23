Hindustan Hindi News
फ्लिपकार्ट डील ने मचाई लूट, LED TV 50% तक की छूट, सबसे सस्ता 7499 का, लिस्ट में सैमसंग भी

फ्लिपकार्ट डील ने मचाई लूट, LED TV 50% तक की छूट, सबसे सस्ता 7499 का, लिस्ट में सैमसंग भी

संक्षेप:

इन टीवी की शुरुआत 7499 रुपये से हो रही है। इनमें जो सबसे महंगा टीवी है, उसकी कीमत 12990 रुपये है। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग का भी टीवी शामिल है। खास बात है कि इन टीवी पर कैशबैक भी दिया जा रहा है।

Sun, 23 Nov 2025 12:10 PMKumar Prashant Singh
कम कीमत में नया एलईडी टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए जबर्दस्त मौका है। फ्लिपकार्ट की डील में आप 50% तक की छूट के साथ नया एलईडी टीवी खरीद सकते हैं। इन टीवी की शुरुआत 7499 रुपये से हो रही है। इनमें जो सबसे महंगा टीवी है, उसकी कीमत 12990 रुपये है। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग का भी टीवी शामिल है। खास बात है कि इन टीवी पर कैशबैक भी दिया जा रहा है। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन टीवी के बारे में।

KODAK Special Edition 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Linux TV (32SE5001BL)

यह टीवी अपने MRP 14999 रुपये से 50% सस्ता मिल रहा है। इस टीवी की कीमत 7499 रुपये है। टीवी पर 5 पर्सेंट कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस टीवी को आसान ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। टीवी पर कंपनी 2100 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। टीवी में कंपनी 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। दमदार साउंड के लिए टीवी में कंपनी 30 वॉट का ऑडियो आउटपुट दे रही है।

Samsung 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Tizen TV 2025 (UA32H4500FUXXL)

सैमसंग के इस टीवी की कीमत 17900 रुपये है। यह 27 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद 12,990 रुपये के प्राइस टैग के साथ फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। टीवी पर 1250 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी की कीमत एक्सचेंज ऑफर में और कम हो सकती है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। सैमसंग के इस टीवी में आपको शानदार एचडी रेडी डिस्प्ले के साथ 20 वॉट का तगड़ा साउंड मिलेगा।

ये भी पढ़ें:क्रोम यूजर्स के लिए हाई-रिस्क वॉर्निंग, दूर बैठे हैकर कर सकते हैं बड़े नुकसान

Thomson Alpha QLED 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (32AlphaQ019)

इस टीवी का MRP 14999 रुपये है। इसे आप अभी 7999 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। टीवी की कीमत एक्सचेंज ऑफर में और कम हो सकती है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। टीवी में आपको 36 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
