Buy Buy Sale में मचेगी लूट, पूरे 30 हजार रुपये सस्ता मिलेगा यह महंगा नथिंग फोन, देखें डील्स

Dec 04, 2025 07:22 pm IST

Flipkart Buy Buy 2025 Sale भारत में 5 दिसंबर से शुरू होने वाली है। सेल में लगभग सभी ब्रांड्स के स्मार्टफोन बंपर डिस्काउंट पर मिलेंगे। सेल में ट्रांसपेरेंट डिजाइन के लिए पॉपुलर ब्रांड Nothing और CMF के स्मार्टफोन और ईयरबड्स भी डिस्काउंट प्राइस पर मिलेंगे। सेल में नथिंग का फ्लैगशिप फोन Nothing Phone 3 पूरे 30,000 रुपये कम में मिलेगा। ध्यान रहें कि सेल 10 दिसंबर तक चलेगी। इससे पहले की सेल समाप्त हो जाए, तुरंत इन पैसा वसूल डील्स का फायदा उठा लीजिए। चलिए डिटेल में जानते हैं किस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट मिलेगा...

फ्लिपकार्ट बाय बाय सेल: नथिंग, CMF प्रोडक्ट्स पर डील्स फ्लिपकार्ट बाय बाय 2025 सेल में नथिंग और CMF स्मार्टफोन पर लिमिटेड-पीरियड डिस्काउंट मिलेगा। सेल के दौरान Nothing Phone 3 फोन 49,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। लॉन्च के समय, इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 79,999 रुपये थी, यानी यह फोन अपनी लॉन्च प्राइस से 30,000 रुपये तक सस्ता मिलेगा।

इसी तरह, सेल में Nothing Phone 3a फोन 21,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा, लॉन्च के समय इसकी कीमत 22,999 रुपये थी। Phone 3a Pro की शुरुआती कीमत 27,999 रुपये से कम होकर 26,999 रुपये होगी। वहीं, CMF Phone 2 Pro की शुरुआती कीमत 18,999 रुपये से कम होकर 17,499 रुपये होगी।

यह ध्यान देने वाली बात है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आमतौर पर सेल इवेंट के दौरान एलिजिबल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। अगर आप अपने अगले स्मार्टफोन पर ज्यादा से ज्यादा बचत करने का प्लान बना रहे हैं, तो Flipkart Buy Buy 2025 सेल शुरू होने से पहले बैंक कार्ड डिस्काउंट चेक कर लें।

स्मार्टफोन के अलावा, CMF by Nothing भी फ्लिपकार्ट बाय बाय 2025 सेल में अपनी ऑडियो और वियरेबल रेंज को कम कीमत पर बेचेगा। CMF Buds 2a ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरफोन 2,199 रुपये से कम होकर 1,899 रुपये में मिलेंगे। CMF Buds 2 को 2,699 रुपये की लॉन्च कीमत के बजाय 2,399 रुपये में लिस्ट किया जाएगा। CMF Buds 2 Plus को 3,299 रुपये के बजाय 2,599 रुपये में बेचा जाएगा।