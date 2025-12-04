Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़flipkart buy buy sale nothing and cmf deals teased get upto rs 30k off
Buy Buy Sale में मचेगी लूट, पूरे 30 हजार रुपये सस्ता मिलेगा यह महंगा नथिंग फोन, देखें डील्स

Buy Buy Sale में मचेगी लूट, पूरे 30 हजार रुपये सस्ता मिलेगा यह महंगा नथिंग फोन, देखें डील्स

संक्षेप:

Flipkart Buy Buy 2025 Sale भारत में 5 दिसंबर से शुरू होने वाली है। सेल में लगभग सभी ब्रांड्स के स्मार्टफोन बंपर डिस्काउंट पर मिलेंगे। सेल में नथिंग का फ्लैगशिप फोन Nothing Phone 3 पूरे 30,000 रुपये कम में मिलेगा। ध्यान रहें कि सेल 10 दिसंबर तक चलेगी।

Dec 04, 2025 07:22 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Nothing Phone 3a Lite 5G

Nothing Phone 3a Lite 5G

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage

₹20999

और जाने

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

18% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹17999

₹21999

खरीदिये

discount

16% OFF

Nothing Phone 3a Pro

Nothing Phone 3a Pro

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size
amazon-logo

₹27725

₹32999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

Flipkart Buy Buy 2025 Sale भारत में 5 दिसंबर से शुरू होने वाली है। सेल में लगभग सभी ब्रांड्स के स्मार्टफोन बंपर डिस्काउंट पर मिलेंगे। सेल में ट्रांसपेरेंट डिजाइन के लिए पॉपुलर ब्रांड Nothing और CMF के स्मार्टफोन और ईयरबड्स भी डिस्काउंट प्राइस पर मिलेंगे। सेल में नथिंग का फ्लैगशिप फोन Nothing Phone 3 पूरे 30,000 रुपये कम में मिलेगा। ध्यान रहें कि सेल 10 दिसंबर तक चलेगी। इससे पहले की सेल समाप्त हो जाए, तुरंत इन पैसा वसूल डील्स का फायदा उठा लीजिए। चलिए डिटेल में जानते हैं किस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट मिलेगा...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Nothing Phone 3a Lite 5G

Nothing Phone 3a Lite 5G

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage

₹20999

और जाने

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

18% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹17999

₹21999

खरीदिये

discount

16% OFF

Nothing Phone 3a Pro

Nothing Phone 3a Pro

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size
amazon-logo

₹27725

₹32999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

फ्लिपकार्ट बाय बाय सेल: नथिंग, CMF प्रोडक्ट्स पर डील्स

फ्लिपकार्ट बाय बाय 2025 सेल में नथिंग और CMF स्मार्टफोन पर लिमिटेड-पीरियड डिस्काउंट मिलेगा। सेल के दौरान Nothing Phone 3 फोन 49,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। लॉन्च के समय, इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 79,999 रुपये थी, यानी यह फोन अपनी लॉन्च प्राइस से 30,000 रुपये तक सस्ता मिलेगा।

ये भी पढ़ें:लॉन्च से पहले अमेजन पर आए नए रियलमी फोन, बड़ी बैटरी के साथ मिलेगी फास्ट चार्जिंग

इसी तरह, सेल में Nothing Phone 3a फोन 21,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा, लॉन्च के समय इसकी कीमत 22,999 रुपये थी। Phone 3a Pro की शुरुआती कीमत 27,999 रुपये से कम होकर 26,999 रुपये होगी। वहीं, CMF Phone 2 Pro की शुरुआती कीमत 18,999 रुपये से कम होकर 17,499 रुपये होगी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

15% OFF

CMF Phone 2 Pro

CMF Phone 2 Pro

  • checkAMOLED
amazon-logo

₹19620

₹22999

खरीदिये

Realme P4x

Realme P4x

  • checkUp to 18GB RAM
  • check6.78-inch Display Size
  • checkLCD

₹15999

और जाने

discount

18% OFF

Realme C85

Realme C85

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
amazon-logo

₹16399

₹19999

खरीदिये

Realme GT 8

Realme GT 8

  • checkBlue
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage

₹52990

और जाने

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage

₹12499

और जाने

यह ध्यान देने वाली बात है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आमतौर पर सेल इवेंट के दौरान एलिजिबल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। अगर आप अपने अगले स्मार्टफोन पर ज्यादा से ज्यादा बचत करने का प्लान बना रहे हैं, तो Flipkart Buy Buy 2025 सेल शुरू होने से पहले बैंक कार्ड डिस्काउंट चेक कर लें।

स्मार्टफोन के अलावा, CMF by Nothing भी फ्लिपकार्ट बाय बाय 2025 सेल में अपनी ऑडियो और वियरेबल रेंज को कम कीमत पर बेचेगा। CMF Buds 2a ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरफोन 2,199 रुपये से कम होकर 1,899 रुपये में मिलेंगे। CMF Buds 2 को 2,699 रुपये की लॉन्च कीमत के बजाय 2,399 रुपये में लिस्ट किया जाएगा। CMF Buds 2 Plus को 3,299 रुपये के बजाय 2,599 रुपये में बेचा जाएगा।

CMF Watch Pro 2 मॉडल सेल में (7 दिसंबर तक), अपनी ओरिजिनल कीमत 4,999 रुपये से कम होकर 4,199 रुपये की डिस्काउंटेड कीमत पर मिलेगा। वहीं, बाकी CMF और Nothing प्रोडक्ट्स 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक स्पेशल कीमतों पर मिलेंगे।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Nothing CMF अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।