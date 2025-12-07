Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़flipkart buy buy 2025 sale Samsung Galaxy A35 5G is now rupees 13500 cheaper from its launch price know
13500 रुपये सस्ता हुआ सैमसंग का 5G फोन, कीमत अब सबके बजट में, मिलेंगे जबर्दस्त फीचर

13500 रुपये सस्ता हुआ सैमसंग का 5G फोन, कीमत अब सबके बजट में, मिलेंगे जबर्दस्त फीचर

संक्षेप:

सैमसंग का यह धांसू फोन लॉन्च प्राइस से 13500 रुपये सस्ता हो गया है। फ्लिपकार्ट की बाय बाय 2025 सेल में आप इसे कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा।

Dec 07, 2025 09:04 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

43% OFF

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A35

  • checkAwesome Iceblue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹19356

₹33999

खरीदिये

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB (Expand Up to 18GB) RAM
  • check256GB Storage

₹15999

और जाने

discount

18% OFF

Realme C85

Realme C85

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
amazon-logo

₹16399

₹19999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹17499

₹18999

खरीदिये

Vivo T4R 5G

Vivo T4R 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size

₹19499

और जाने

फ्लिपकार्ट की Buy Buy 2025 सेल में स्मार्टफोन्स पर तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं, अगर आप इस सेल में सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए जबर्दस्त डील है। यह बंपर डील Samsung Galaxy A35 5G पर दी जा रही है। इसमें आप इस फोन को लॉन्च प्राइस से 13500 रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। लॉन्च से समय फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपये थी। अब यह फ्लिपकार्ट पर 20,499 रुपये का मिल रहा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

43% OFF

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A35

  • checkAwesome Iceblue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹19356

₹33999

खरीदिये

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB (Expand Up to 18GB) RAM
  • check256GB Storage

₹15999

और जाने

discount

18% OFF

Realme C85

Realme C85

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
amazon-logo

₹16399

₹19999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹17499

₹18999

खरीदिये

Vivo T4R 5G

Vivo T4R 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size

₹19499

और जाने

आप इस फोन को 5 पर्सेंट कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में आपको 19,990 रुपये तक का फायदा हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी A35 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

फोन में कंपनी 2340 x 1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.6 इंच का फुल एचडी+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। सैमसंग का यह फोन 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Exynos 1380 चिपसेट ऑफर कर रही है। फोन के बैक पैनल पर फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं।

इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए आपको इसमें 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:28 साल के एलेक्जेंडर वॉन्ग को बने मेटा सुपरइंटेलिजेंस के हेड, कौन हैं वॉन्ग?

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। IP67 डस्ट और वॉटरप्रूफ रेटिंग वाला यह फोन शानदार डॉल्बी साउंड के साथ आता है। ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है।

(Photo: Android Authority)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Samsung Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।