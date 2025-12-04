Hindustan Hindi News
Flipkart Buy Buy 2025 Sale में छप्परफाड़ डिस्काउंट, iPhone 16 से लेकर लैपटॉप तक सबकुछ सस्ता

Flipkart Buy Buy 2025 Sale में छप्परफाड़ डिस्काउंट, iPhone 16 से लेकर लैपटॉप तक सबकुछ सस्ता

संक्षेप:

Flipkart Buy Buy 2025 Sale 5 दिसंबर से शुरू होगी और 10 दिसंबर तक लाइव रहेगी। सेल के दौरान, अलग-अलग ब्रांड के स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईयरबड्स और ब्लूटूथ स्पीकर डिस्काउंट प्राइस पर मिलेंगे। देखें किस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट मिलेगा।

Thu, 4 Dec 2025 04:17 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
discount

16% OFF

Apple IPhone 16

Apple IPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹66900

₹79900

खरीदिये

Apple IPhone 16 Pro

Apple IPhone 16 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹107900

खरीदिये

IPhone 16 Pro Max

IPhone 16 Pro Max

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 16 Plus

Apple IPhone 16 Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹76490

खरीदिये

discount

24% OFF

Apple IPhone 15

Apple IPhone 15

  • checkBlack
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹52990

₹69900

खरीदिये

Flipkart Buy Buy 2025 Sale जल्द ही भारत में शुरू होने वाली है। यह सेल छह दिनों तक चलेगा, जिसमें सैमसंग, ओप्पो, ऐप्पल, पोको, वीवो, एसर और मिवी जैसे ब्रांड के स्मार्टफोन, लैपटॉप, ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) समेत कई इलेक्ट्रॉनिक्स पर बंपर डिस्काउंट मिलेगा। ग्राहक चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से खरीदरी करके डील को और किफायती बना सकेंगे। इसके अलावा, खरीदारों को कैशबैक ऑफर और आसान ईएमआई ऑप्शन भी दिए जाएंगे। फ्लिपकार्ट के पेड सब्सक्राइबर्स को बाकी सभी से 24 घंटे पहले सेल का एक्सेस मिलेगा। सेल में iPhone 16 समेत सैमसंग, पोको और ओप्पो जैसे ब्रांड्स के फोन सस्ते मिल रहे हैं। देखें किस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट...

5 दिसंबर से शुरू होगी Flipkart Buy Buy 2025 Sale

फ्लिपकार्ट ने घोषणा की है कि उसकी फ्लिपकार्ट बाय बाय 2025 सेल 5 दिसंबर से शुरू होगी और 10 दिसंबर तक लाइव रहेगी। सेल के दौरान, अलग-अलग ब्रांड के स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईयरबड्स और ब्लूटूथ स्पीकर डिस्काउंट प्राइस पर मिलेंगे। फ्लिपकार्ट ने यह भी घोषणा की है कि वह कुछ बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर ग्राहकों को तुरंत डिस्काउंट देगी। हालांकि, पार्टनर बैंकों के नाम अभी सामने नहीं आए हैं।

फ्लिपकार्ट, सेल के लिए फ्लिपकार्ट ब्लैक और VIP सब्सक्राइबर्स और फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स को 24 घंटे पहले एक्सेस देगा। शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच, कंपनी खरीदारों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगी। कस्टमर्स आसान ईएमआई ऑप्शन और कैशबैक ऑफर का भी फायदा उठा पाएंगे।

ये भी पढ़ें:32 से 55 इंच तक के नए QLED Smart TV लाया देसी ब्रांड, 400 टीवी चैनल्स फ्री

इतने सस्ते मिलेंगे पोको, वीवो और ओप्पो के पॉपुलर मॉडल

फ्लिपकार्ट ने अलग-अलग स्मार्टफोन पर मिलने वाली डील्स को भी टीज किया है। सेल में Poco M7 Plus 5G फोन 10,999 रुपये की डिस्काउंटेड कीमत पर मिलेगा, जो इसकी लिस्टेड कीमत 15,999 रुपये से कम है। Vivo T4x 5G को 13,499 रुपये और Oppo K13x 5G को 10,499 रुपये की कम कीमतों पर बेचा जाएगा, जो फ्लिपकार्ट पर रेगुलर 14,499 रुपये और 15,999 रुपये में लिस्टेड हैं।

POCO M7 Pro

POCO M7 Pro

  • check6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.67 inches Display Size

₹14299

और जाने

discount

18% OFF

Realme C85

Realme C85

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
amazon-logo

₹16399

₹19999

खरीदिये

discount

20% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹11999

₹14999

खरीदिये

discount

24% OFF

Samsung Galaxy M17 5G

Samsung Galaxy M17 5G

  • checkSapphire Black
  • check4GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹12499

₹16499

खरीदिये

Samsung Galaxy F16 5G

Samsung Galaxy F16 5G

  • checkBling Black
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹13899

खरीदिये

फ्लिपकार्ट ने वीडियो में बताई डील्स

14 हजार सस्ता मिलेगा iPhone 16

एक्स पर एक पोस्ट में, फ्लिपकार्ट ने टीज किया कि कस्टमर बाय बाय 2025 सेल के दौरान iPhone 16 को 55,999 रुपये में खरीद पाएंगे। फोन की मौजूदा रिटेल प्राइस 69,900 रुपये है। इसका मतलब है कि लोग फोन खरीदते समय लगभग 14,000 रुपये बचा पाएंगे। इसी तरह, Samsung Galaxy S24 के Snapdragon 8 Gen 3 वाले मॉडल की सेल कीमत 74,999 रुपये से घटाकर 40,999 रुपये कर दी जाएगी। स्मार्टफोन के अलावा, Intel Core i5 प्रोसेसर, 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वाला Samsung Galaxy Book 4 लैपटॉप को 42,990 रुपये में बेचा जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन कीमतों में बैंक डिस्काउंट भी शामिल हैं।

