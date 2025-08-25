Amazon को टक्कर! Flipkart लाया नया Black प्लान; शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल सब मिलेगा सस्ते में, 1 साल YouTube फ्री

Flipkart ने लॉन्च किया Flipkart Black, जो एक ऐसी सब्सक्रिप्शन सर्विस है जो शॉपिंग, स्ट्रीमिंग और ट्रैवल जरूरतों के लिए एक ही प्लान में प्रदान करती है। इस प्लान की कीमत 1,499 रुपये है।

Flipkart ने अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम को नया रूप दिया है और उसका नाम रखा है Flipkart Black (पहले यह Flipkart VIP था)। Flipkart Black पैकेज प्लान की कीमत 1,499 रुपये प्रति वर्ष है, लेकिन अभी शुरुआती ऑफर के रूप में यह केवल 990 रुपये में मिल रहा है। Flipkart Black उन यूजर्स के लिए है जो सिर्फ शॉपिंग नहीं चाहते, बल्कि एक बेहतर डिजिटल लाइफस्टाइल और सर्विस अनुभव का आनंद लेना चाहते हैं। इसमें मिलते हैं YouTube Premium का एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन (जिसकी कीमत ₹1,490 होती है), प्रीमियम डील्स, 5% तक सुपरकॉइन कैशबैक, पहले सेल एक्सेस, 24/7 प्रायोरिटी सपोर्ट और फ्लाइट कैंसलेशन/रिस्केड्यूलिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यानी शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और ट्रैवल सर्विसेस वो भी एक ही सालाना सब्सक्रिप्शन में।

Flipkart Black के सभी फायदे 1. YouTube Premium एक साल फ्री सबसे आकर्षक बेनिफिट फुल HD वीडियो, बिना एड्स, बैकग्राउंड प्ले और YouTube Music भी साथ। YouTube Premium की सालाना कीमत 1,490 रुपये है, जो Flipkart Black की सब्सक्रिप्शन से अधिक है।

2. शॉपिंग फायदे और सुपरकॉइन कैशबैक हर ऑर्डर पर 5% SuperCoins (₹100 तक) मिलते हैं। इसके अलावा, SuperCoins से खरीदारी पर अतिरिक्त 5% डिस्काउंट (₹1,000 तक) भी मिलता है।

3. Black-only Deals & Early Access Flipkart Black में शामिल होते ही आपको एक्सक्लूसिव प्रीमियम ब्रांड ऑफर्स और सेल्स में पहले एंट्री मिल जाती है। साथ ही बैंक ऑफर पर 15% तक का डिस्काउंट भी मिलता है।

4. 24x7 Priority Customer Support का कोई इंतजार नहीं, कोई बॉट नहीं Flipkart Black यूजर को तत्काल, व्यक्तिगत सहयोग मिलता है।

5. Cleartrip पर फ्लाइट रेस्केड्यूलिंग/कैंसलेशन केवल ₹1 में एक साल के लिए यह सुविधा मिलती है अगर फ्लाइट में बदलाव करने की जरूरत हुई, तो सिर्फ 1 रुपये में Cleartrip पर कर सकते हैं।