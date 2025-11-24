बड़ी खुशखबरी! लॉन्च प्राइस से 12500 रुपये सस्ते में खरीदें सैमसंग का जबर्दस्त फोन, 28 नवंबर तक मौका
Samsung Galaxy A35 5G एक बार फिर से तगड़ी डील में मिल रहा है। यह डील फ्लिपकार्ट पर चल रही ब्लैक फ्राइडे सेल में दी जा रही है, जिसमें यह फोन लॉन्च प्राइस से 12500 रुपये सस्ते में मिल रहा है। यह धमाकेदार सेल 28 नवंबर तक चलेगी।
Samsung का फोन खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी की गैलेक्सी A सीरीज का पॉप्युलर स्मार्टफोन- Galaxy A35 5G एक बार फिर से तगड़ी डील में मिल रहा है। यह डील फ्लिपकार्ट पर चल रही ब्लैक फ्राइडे सेल में दी जा रही है, जिसमें यह फोन लॉन्च प्राइस से 12500 रुपये सस्ते में मिल रहा है। लॉन्च से समय सैमसंग के इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये थी।
28 नवंबर तक चलने वाली इस ब्लैक फ्राइडे सेल में यह डिवाइस 18499 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक भी दिया जा रहा है। आप इस डिवाइस को बंपर एक्सचेंज डील के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
सैमसंग के इस स्मार्टफोन में आपको 2340x1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.6 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किए जा रहे इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। फोन 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट में आता है। यह डिवाइस Exynos 1380 प्रोसेसर से लैस है। फोन के बैक पैनल पर कंपनी फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दे रही है।
इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। वहीं, इसमें सेल्फी के लिए आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर कर रही है।
यह फोन IP67 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई, यूएसबी टाइप-C पोर्ट और ब्लूटूथ 5.3 जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। फोन तीन कलर ऑप्श ऑसम आइसब्लू, ऑसम लाइलैक और ऑसम नेवी में आता है।
(Photo: expert reviews)
