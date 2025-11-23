Hindustan Hindi News
ब्लैक फ्राइडे सेल में मची लूट, ₹15000 से कम में मिल रहे ये धांसू 5G फोन, देखें लिस्ट

ब्लैक फ्राइडे सेल में मची लूट, ₹15000 से कम में मिल रहे ये धांसू 5G फोन, देखें लिस्ट

संक्षेप:

Flipkart Black Friday Sale लाइव हो चुकी हैं। यह सेल 28 नवंबर तक चलेगी। अगर आप 5G Smartphone खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। यहां हम आपको ऐसे 5G स्मार्टफोन्स बता रहे हैं, जिन्हें आप सेल से 15,000 रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हैं।

Sun, 23 Nov 2025 01:53 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Flipkart Black Friday Sale लाइव हो चुकी हैं। यह सेल 28 नवंबर तक चलेगी, जिसमें स्मार्टफोन समेत अन्य कैटेगरी के प्रॉडक्ट पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप 5G Smartphone खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। यहां हम आपको ऐसे 5G स्मार्टफोन्स बता रहे हैं, जिन्हें आप सेल से 15,000 रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहेगा…

1. Vivo T4x 5G

सेल में यह फोन ऑफर के बाद 13,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.72 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, 6500 एमएएच बैटरी और डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट है।

2. POCO M7 Pro 5G

सेल में यह फोन ऑफर के बाद 11,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 20 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, 5110 एमएएच बैटरी और डाइमेंसिटी 7025 अल्ट्रा चिपसेट है।

3. Realms P4 5G

सेल में यह फोन ऑफर के बाद 15,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.77 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, 7000 एमएएच बैटरी और डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट है।

4. Redmi Note 14 SE 5G

सेल में यह फोन ऑफर के बाद 12,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 20 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, 5110 एमएएच बैटरी और डाइमेंसिटी 7025 अल्ट्रा चिपसेट है।

5. Moto G67 Power 5G

सेल में यह फोन ऑफर के बाद 14,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.7 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, 7000 एमएएच बैटरी और स्नैपड्रैगन 7s जेन 2 चिपसेट है।

6. Tecno POVA 7 (8GB)

सेल में यह फोन ऑफर के बाद 13,749 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.78 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, 6000 एमएएच बैटरी और डाइमेंसिटी 7300 अल्टीमेट चिपसेट है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
