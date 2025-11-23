ब्लैक फ्राइडे सेल में मची लूट, ₹15000 से कम में मिल रहे ये धांसू 5G फोन, देखें लिस्ट

संक्षेप: Flipkart Black Friday Sale लाइव हो चुकी हैं। यह सेल 28 नवंबर तक चलेगी। अगर आप 5G Smartphone खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। यहां हम आपको ऐसे 5G स्मार्टफोन्स बता रहे हैं, जिन्हें आप सेल से 15,000 रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हैं।

Follow Us on

Sun, 23 Nov 2025 01:53 PM

Flipkart Black Friday Sale लाइव हो चुकी हैं। यह सेल 28 नवंबर तक चलेगी, जिसमें स्मार्टफोन समेत अन्य कैटेगरी के प्रॉडक्ट पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप 5G Smartphone खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। यहां हम आपको ऐसे 5G स्मार्टफोन्स बता रहे हैं, जिन्हें आप सेल से 15,000 रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहेगा…

1. Vivo T4x 5G सेल में यह फोन ऑफर के बाद 13,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.72 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, 6500 एमएएच बैटरी और डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट है।

2. POCO M7 Pro 5G सेल में यह फोन ऑफर के बाद 11,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 20 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, 5110 एमएएच बैटरी और डाइमेंसिटी 7025 अल्ट्रा चिपसेट है।

3. Realms P4 5G सेल में यह फोन ऑफर के बाद 15,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.77 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, 7000 एमएएच बैटरी और डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट है।

4. Redmi Note 14 SE 5G सेल में यह फोन ऑफर के बाद 12,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 20 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, 5110 एमएएच बैटरी और डाइमेंसिटी 7025 अल्ट्रा चिपसेट है।

5. Moto G67 Power 5G सेल में यह फोन ऑफर के बाद 14,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.7 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, 7000 एमएएच बैटरी और स्नैपड्रैगन 7s जेन 2 चिपसेट है।