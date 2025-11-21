Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Flipkart Black Friday Sale 2025 Date Announced get massive Discounts on Smartphones Laptops TV Smart tv and More
तैयार हो जाएं! 23 नवंबर से शुरू Flipkart Black Friday Sale; फोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज सब पर 70% तक की छूट

संक्षेप:

Flipkart ने Black Friday Sale 2025 की घोषणा कर दी है। यह सेल 23 नवंबर शुरू होगी और इस सेल में फोन, लैपटॉप, टीवी समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स पर जबरदस्त छूट और बैंक ऑफर्स मिलेंगे।

Fri, 21 Nov 2025 12:19 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Flipkart Black Friday Sale 2025: Flipkart ने घोषणा कर दी है कि इस साल की सबसे बड़ी Black Friday सेल 23 नवंबर 2025 से शुरू होगी। यह कंपनी की Flipkart Diwali Sale 2025 के बाद पहली बड़ी सेल है। फ्लिपकार्ट की ब्लैक फ्राइडे सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, होम एंटरटेनमेंट, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर सहित कई प्रोडक्ट्स भारी छूट देखने को मिलेगी। इस सेल में बैंक डेबिट/क्रेडिट कार्ड व UPI से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जायेगा। वहीं अमेजन भी जल्द ब्लैक फ्राइडे सेल की घोषणा कर सकती है।

Flipkart Black Friday Sale 2025 की तारीख और तैयारी

Flipkart ने घोषणा की है कि उनकी Black Friday Sale 2025 की शुरुआत 23 नवंबर 2025 से होगी। उम्मीद है कि डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स इस बार पहले से भी आकर्षक होंगे। Microsite पर टैगलाइन दी गई है “Bag The Biggest Deals" जिसका संकेत है कि सीमित स्टॉक में बम्पर छूट हो सकती है।

कौन-कौन से प्रोडक्ट पर मिलेगी तगड़ी छूट

इस सेल में प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स पर जोर है जैसे स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, टीवी, लैपटॉप, पीसी, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि पर 70% तक की बड़ी छूट मिलेगी। इसके अलावा, होम डेकोर, एप्पेयरल, डेली एसेन्शल्स भी डिस्काउंट के दायरे में होंगे।

स्मार्टफोन-लैपटॉप की डील पर फोकस

हालांकि ट्रेंडिंग गैजेट्स की डील्स हमेशा आकर्षित करती हैं, लेकिन इस साल के Black Friday में खास तौर पर स्मार्टफोन और लैपटॉप मॉडल्स पर विशेष छूट देखी जा सकती है। Microsite में ‘Asus Chromebook’ जैसी लिस्टिंग पहले ही दिखी है। खरीददारों को सलाह है कि नये या पिछले जनरेशन के मॉडल्स पर नजर रखें क्योंकि बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट मिलकर कीमत को काफी कम कर सकते हैं।

Home Appliances पर सेल

सर्दियों के मद्देनज़र, हीटर, गीजर, वाशिंग मशीन जैसे होम एप्लायंस की डिमांड बढ़ जाती है। Flipkart ने बताया है कि इस बार ऐसे प्रोडक्ट्स को भी सेल में शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ घरेलू जरूरतों की चीजों में भी बजट-फ्रेंडली अवसर मिल सकते हैं।

लेखक के बारे में

दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
