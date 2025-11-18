लॉन्च प्राइस से ₹20 हजार सस्ता हुआ सैमसंग के इस 5G फोन का टॉप वेरिएंट, खरीदने के लिए मची लूट

संक्षेप: फ्लिपकार्ट की बिग विंटर बोनांजा सेल में Samsung Galaxy S24 FE 5G तगड़ी डील में मिल रहा है। यह लॉन्च प्राइस से 20 हजार रुपये सस्ता हो गया है। फोन पर कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। आइए जानते हैं डीटेल।

फ्लिपकार्ट की बिग विंटर बोनांजा सेल में Samsung Galaxy S24 FE 5G तगड़ी डील में मिल रहा है। यह लॉन्च प्राइस से 20 हजार रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 65999 रुपये थी। अब यह वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर 45,999 रुपये का मिल रहा है। फोन खरीदने के लिए अगर आप ऐक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड का यूज करेंगे, तो आपको 5 पर्सेंट का कैशबैक मिलेगा।

यह फोन शानदार एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीदा जा सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी S24 FE 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन फोन में कंपनी 6.7 इंच का फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1900 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ मिलेगा। फोन 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है।

प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको Exynos 2400e मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा आपको इसमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर और एक 8 मेगापिक्सल का टेलिफोटो कैमरा देखने को मिलेगा। सेल्फी के लिए इसमें 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में दी गई बैटरी 4700mAh की है।