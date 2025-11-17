Samsung के इस 5G फोन पर एक बार फिर से बंपर डील, लॉन्च प्राइस से सीधे ₹10 हजार कम हुई कीमत
संक्षेप: फ्लिपकार्ट की धमाकेदार विंटर सेल में Samsung Galaxy A35 5G एक बार फिर भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। आप इस फोन को लॉन्च प्राइस से 10 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। फोन पर कैशबैक भी दिया जा रहा है।
फ्लिपकार्ट पर बिग विंटर बोनांजा सेल चल रही है। इस धमाकेदार सेल में Samsung Galaxy A35 5G एक बार फिर भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। लॉन्च के वक्त फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपये थी। अब यही मॉडल फ्लिपकार्ट पर 10 हजार रुपये सस्ता हो गया है और आप इसे 23999 रुपये में खरीद सकते हैं। बिग विंटर बोनांजा सेल में इस फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक भी दिया जा रहा है। आप इस डिवाइस को बंपर एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
सैमसंग गैलेक्सी A35 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन
फोन में आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 6.6 इंच का शानदार सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले फुल एचडी+ रेजॉलूशन को सपोर्ट करता है। सैमसंग का यह फोन 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। 1टीबी तक के माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट करने वाले इस फोन में आपको प्रोसेसर के तौर पर Exynos 1380 चिपसेट देखने को मिलेगा।
फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। इसके अलावा फोन के बैक पैनल पर एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी दिया गया है। सेल्फी के लिए फोन में आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन की बैटरी 5000mAh की है।
यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है। सैमसंग का यह फोन IP67 रेटिंग के साथ आता है। दमदार साउंड के लिए फोन में डॉल्बी ऐटमॉस सपोर्ट भी दिया गया है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
