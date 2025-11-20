Samsung के 5G फोन पर कमाल की डील, 9249 रुपये में खरीदने का मौकै, कैशबैक भी

संक्षेप: सैमसंग गैलेक्सी M06 5G फ्लिपकार्ट पर तगड़ी डील के साथ मिल रहा है। फोन लॉन्च प्राइस से सस्ता मिल सकता है। यह फोन अब मात्र 9249 रुपये का मिल रहा है। आप इस फोन को कैशबैक ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं।

10 हजार रुपये से कम की रेंज में नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो Samsung Galaxy M06 5G आपके लिए एक जबर्दस्त ऑप्शन है। लॉन्च के समय 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 9499 रुपये थी। फ्लिपकार्ट की बिग विंटर बोनांजा सेल में यह फोन 9249 रुपये का मिल रहा है। आप इस फोन को 5 पर्सेंट कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन की ईएमआई 326 रुपये से शुरु हो रही है। सैमसंग के इस बजट फोन में आपको 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा और 5000mAh की बैटरी के साथ कई शानदार फीचर मिलेंगे। आइए जानते हैं डीटेल।

सैमसंग गैलेक्सी M06 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन सैमसंग के इस फोन में 720x1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का एचडी+ LCD पैनल दिया गया है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 800 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। फोन 6जीबी तक की LPDDR4x रैम और 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल कैमरा सेटअप मिलेगा।