Flipkart Sale में सस्ते हुए Smart TV: सिर्फ ₹6,499 में मिल रहा बड़ी स्क्रीन, डॉल्बी साउंड वाला टीवी

Mar 10, 2026 10:04 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल में Blaupunkt और Kodak के स्मार्ट टीवी पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। ये एंड्रायड टीवी QLED, डॉल्बी साउंड और बड़ी स्क्रीन के साथ 6,499 रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। जानिए ऑफर्स और फीचर्स की डिटेल्स।

फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज सेल चल रही है। यह सेल टीवी खरीदने वालों के लिए एक शानदार मौका लेकर आई है। इस सेल में Blaupunkt और Kodak के कई Smart TV मॉडल भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं। इन टीवी की शुरुआती कीमत सिर्फ 6,499 रुपए रखी गई है। अगर आप नया टीवी खरीदने की सोच रहे हैं या अपने पुराने टीवी को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यह सही समय हो सकता है। इस सेल में छोटे स्क्रीन से लेकर बड़े QLED और Mini LED टीवी तक के कई ऑप्शन मिल रहे हैं। इनमें शानदार पिक्चर क्वालिटी, दमदार साउंड और स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जो आपके घर को मिनी थिएटर में बदल सकते हैं। ये स्मार्ट टीवी Google TV, Android TV, Dolby Atmos साउंड और हाई रिफ्रेश रेट जैसे फीचर्स से लैस हैं।

Blaupunkt TVs पर शानदार डिस्काउंट

फ्लिपकार्ट सेल में Blaupunkt के कई नए और पॉपुलर टीवी मॉडल डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। ये टीवी 24 से 75 इंच के स्क्रीन साइज में आते हैं और इनमें 1500 nits तक की ब्राइटनेस दी गई है। साउंड की बात करें तो इसमें 108W का Dolby Atmos ऑडियो सिस्टम दिया गया है, जिसमें 6 स्पीकर्स और 2 सबवूफर शामिल हैं। इससे मूवी, म्यूजिक और स्पोर्ट्स देखने का अनुभव काफी शानदार हो जाता है।

Model

Brand

Sale price

24Sigma707

Blaupunkt

6499

24SigmaQ018

Blaupunkt

6899

32CSG7111

Blaupunkt

9999

32QD7080

Blaupunkt

9999

32SigmaQ010

Blaupunkt

8499

40CSG7112

Blaupunkt

13999

40QD7070

Blaupunkt

13999

40SigmaQ008

Blaupunkt

12999

43CSG7105

Blaupunkt

15999

43QC7005

Blaupunkt

20999

50QC7015

Blaupunkt

25999

55QC7025

Blaupunkt

29999

55SQ0707

Blaupunkt

32999

65QC7035

Blaupunkt

40999

65SQ0303

Blaupunkt

44999

75SQ0110

Blaupunkt

65999

BP43JQD0016

Blaupunkt

18499

BP50JQD0026

Blaupunkt

22999

BP55JQD0036

Blaupunkt

26999

BQD65Mini7066

Blaupunkt

58999

BQD75Mini7088

Blaupunkt

94999

यह टीवी Dolby Audio और 48W साउंड आउटपुट के साथ आता है। इसमें Netflix, Prime Video, YouTube और Disney+ Hotstar जैसे कई ऐप्स सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें Google Assistant, Chromecast, Bluetooth, WiFi, HDMI और USB पोर्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

Kodak Smart TVs पर भी तगड़े ऑफर

Kodak के कई Smart TV मॉडल भी इस सेल में डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। सेल में Kodak Special Edition Series के 24, 32, 40 और 43 इंच टीवी 6,699 रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। वहीं 55 इंच मॉडल की कीमत लगभग 31,999 रुपए, 65 इंच मॉडल की कीमत 43,999 रुपए और 75 इंच मॉडल की कीमत करीब 64,999 रुपए रखी गई है।

Model

Brand

Sale price

24QSE5002

Kodak

6899

24SE5002

Kodak

6699

329X5051

Kodak

9999

32HD900s-25

Kodak

7299

32MT5077

Kodak

9999

32QSE5080

Kodak

8499

32SE5001BL

Kodak

8499

409X5061

Kodak

13999

40QSE5009

Kodak

12999

439X5081

Kodak

15999

43SE5004BL

Kodak

14499

43ST5005

Kodak

20499

50ST5015

Kodak

25999

55MX8888

Kodak

31999

55ST5025

Kodak

29999

65MX1212

Kodak

43999

65ST5035

Kodak

40999

75MX0019

Kodak

64999

इन टीवी में बेजल-लेस डिजाइन, क्वाड-कोर प्रोसेसर और कई OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है, जिससे यूजर को स्मूद परफॉर्मेंस और बेहतर एंटरटेनमेंट अनुभव मिलता है। हैं। इसमें Realtek Processor, Dolby Digital Plus, Netflix, Google Assistant और Chromecast जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

