Flipkart Sale में सस्ते हुए Smart TV: सिर्फ ₹6,499 में मिल रहा बड़ी स्क्रीन, डॉल्बी साउंड वाला टीवी

Flipkart Sale में सस्ते हुए Smart TV: सिर्फ ₹6,499 में मिल रहा बड़ी स्क्रीन, डॉल्बी साउंड वाला टीवी
फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल में Blaupunkt और Kodak के स्मार्ट टीवी पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। ये एंड्रायड टीवी QLED, डॉल्बी साउंड और बड़ी स्क्रीन के साथ 6,499 रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। जानिए ऑफर्स और फीचर्स की डिटेल्स।
फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज सेल चल रही है। यह सेल टीवी खरीदने वालों के लिए एक शानदार मौका लेकर आई है। इस सेल में Blaupunkt और Kodak के कई Smart TV मॉडल भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं। इन टीवी की शुरुआती कीमत सिर्फ 6,499 रुपए रखी गई है। अगर आप नया टीवी खरीदने की सोच रहे हैं या अपने पुराने टीवी को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यह सही समय हो सकता है। इस सेल में छोटे स्क्रीन से लेकर बड़े QLED और Mini LED टीवी तक के कई ऑप्शन मिल रहे हैं। इनमें शानदार पिक्चर क्वालिटी, दमदार साउंड और स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जो आपके घर को मिनी थिएटर में बदल सकते हैं। ये स्मार्ट टीवी Google TV, Android TV, Dolby Atmos साउंड और हाई रिफ्रेश रेट जैसे फीचर्स से लैस हैं।
Blaupunkt TVs पर शानदार डिस्काउंट
फ्लिपकार्ट सेल में Blaupunkt के कई नए और पॉपुलर टीवी मॉडल डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। ये टीवी 24 से 75 इंच के स्क्रीन साइज में आते हैं और इनमें 1500 nits तक की ब्राइटनेस दी गई है। साउंड की बात करें तो इसमें 108W का Dolby Atmos ऑडियो सिस्टम दिया गया है, जिसमें 6 स्पीकर्स और 2 सबवूफर शामिल हैं। इससे मूवी, म्यूजिक और स्पोर्ट्स देखने का अनुभव काफी शानदार हो जाता है।
|Model
Brand
Sale price
|24Sigma707
Blaupunkt
6499
|24SigmaQ018
Blaupunkt
6899
|32CSG7111
Blaupunkt
9999
|32QD7080
Blaupunkt
9999
|32SigmaQ010
Blaupunkt
8499
|40CSG7112
Blaupunkt
13999
|40QD7070
Blaupunkt
13999
|40SigmaQ008
Blaupunkt
12999
|43CSG7105
Blaupunkt
15999
|43QC7005
Blaupunkt
20999
|50QC7015
Blaupunkt
25999
|55QC7025
Blaupunkt
29999
|55SQ0707
Blaupunkt
32999
|65QC7035
Blaupunkt
40999
|65SQ0303
Blaupunkt
44999
|75SQ0110
Blaupunkt
65999
|BP43JQD0016
Blaupunkt
18499
|BP50JQD0026
Blaupunkt
22999
|BP55JQD0036
Blaupunkt
26999
|BQD65Mini7066
Blaupunkt
58999
|BQD75Mini7088
Blaupunkt
94999
यह टीवी Dolby Audio और 48W साउंड आउटपुट के साथ आता है। इसमें Netflix, Prime Video, YouTube और Disney+ Hotstar जैसे कई ऐप्स सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें Google Assistant, Chromecast, Bluetooth, WiFi, HDMI और USB पोर्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
Kodak Smart TVs पर भी तगड़े ऑफर
Kodak के कई Smart TV मॉडल भी इस सेल में डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। सेल में Kodak Special Edition Series के 24, 32, 40 और 43 इंच टीवी 6,699 रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। वहीं 55 इंच मॉडल की कीमत लगभग 31,999 रुपए, 65 इंच मॉडल की कीमत 43,999 रुपए और 75 इंच मॉडल की कीमत करीब 64,999 रुपए रखी गई है।
|Model
Brand
Sale price
|24QSE5002
Kodak
6899
|24SE5002
Kodak
6699
|329X5051
Kodak
9999
|32HD900s-25
Kodak
7299
|32MT5077
Kodak
9999
|32QSE5080
Kodak
8499
|32SE5001BL
Kodak
8499
|409X5061
Kodak
13999
|40QSE5009
Kodak
12999
|439X5081
Kodak
15999
|43SE5004BL
Kodak
14499
|43ST5005
Kodak
20499
|50ST5015
Kodak
25999
|55MX8888
Kodak
31999
|55ST5025
Kodak
29999
|65MX1212
Kodak
43999
|65ST5035
Kodak
40999
|75MX0019
Kodak
64999
इन टीवी में बेजल-लेस डिजाइन, क्वाड-कोर प्रोसेसर और कई OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है, जिससे यूजर को स्मूद परफॉर्मेंस और बेहतर एंटरटेनमेंट अनुभव मिलता है। हैं। इसमें Realtek Processor, Dolby Digital Plus, Netflix, Google Assistant और Chromecast जैसी सुविधाएं मिलती हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
