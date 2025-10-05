फ्लिपकार्ट की बंपर सेल, 5999 रुपये और 6999 रुपये में खरीदें नया LED TV, कैशबैक भी flipkart big festive dhamaka these two tv are available at just rupees 5999 and 6999, Gadgets Hindi News - Hindustan
बिग फेस्टिव धमाका सेल में आपके लिए दो जबर्दस्त डील हैं। डील में आप 5999 रुपये और 6999 रुपये में नया टीवी खरीद सकते हैं। ये टीवी 32 इंच तक के डिस्प्ले और शानदार डिजाइन के साथ आते हैं। इन टीवी में आपको दमदार साउंड भी मिलेगा।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 12:49 PM
5 से 7 हजार रुपये के बजट में एलईडी टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट की बिग फेस्टिव धमाका सेल में आपके लिए दो जबर्दस्त डील हैं। डील में आप इन टीवी को 5999 रुपये और 6999 रुपये में खरीद सकते हैं। ये टीवी 32 इंच तक के डिस्प्ले और शानदार डिजाइन के साथ आते हैं। इन टीवी में आपको दमदार साउंड भी मिलेगा। खास बात है कि आप इन टीवी को बैंक डिस्काउंट और कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। सेल में इन टीवी पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान हे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

Thomson Alpha QLED 60 cm (24 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (24AlphaQ001)

थॉमसन के इस टीवी की कीमत फ्लिपकार्ट पर 5999 रुपये है। टीवी खरीदने के लिए अगर आप ऐक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट या फ्लिपकार्ट एसबीआई कार्ड का यूज करेंगे, तो आपको 5 पर्सेंट का कैशबैक मिलेगा। बैंक ऑफर में यह टीवी 10 पर्सेंट तक सस्ता हो सकता है। कंपनी इस टीवी पर 2 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। फोन Linus ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें दमदार साउंड के लिए आपको 24 वॉट का ऑडियो आउटपुट मिलेगा। यह टीवी क्वॉड-कोर प्रोसेसर पर काम करता है। टीवी बिल्ट-इन वाई-फाई और स्क्रीन मिरर फीचर से लैस है।

Foxsky 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Android TV (32 FSELS PRO)

इस टीवी की कीमत फ्लिपकार्ट पर 6999 रुपये का मिल रहा है। टीवी खरीदने के लिए अगर आप ऐक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट या फ्लिपकार्ट एसबीआई कार्ड से पेमेंट करेंगे, तो आपको 5 पर्सेंट का कैशबैक मिलेगा। यह टीवी 10 पर्सेंट बैंक डिस्काउंट के साथ भी खरीदा जा सकता है। आप इसे आकर्षक ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं।

टीवी पर कंपनी 2000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। यह टीवी कई जबर्दस्त फीचर्स से लैस है। इसमें आपको क्वॉड कोर प्रोसेसर के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। टीवी का फ्रेमलेस डिजाइन काफी शानदार और प्रीमियम है। इसमें आपको 30 वॉट का सराउंड साउंड मिलेगा।

इन टीवी पर भी बंपर डील

Gadgets Hindi News Smart TV
