8999 रुपये का हुआ सैमसंग का यह 5G फोन, बिग फेस्टिव धमाका सेल में चौंकाने वाली डील
फ्लिपकार्ट की सेल में सैमसंग का यह 5G फोन डिस्काउंट के बाद 8,999 रुपये में मिल रहा है। फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक भी दिया जा रहा है। आप इस डिवाइस को आकर्षक ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।
10 हजार रुपये से कम में नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट की बिग फेस्टिव धमाका सेल में आपके लिए तगड़ा ऑफर है। यह डील 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले Samsung Galaxy F06 5G पर दी जा रही है। फोन के इस वेरिएंट की कीमत लॉन्च के समय 10,999 रुपये थी। फ्लिपकार्ट की सेल में अब यह डिस्काउंट के बाद 8,999 रुपये में मिल रहा है। फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक भी दिया जा रहा है।
आप इस डिवाइस को आकर्षक ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
सैमसंग गैलेक्सी F06 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन
कंपनी इस फोन में 6.7 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट और 800 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। फोन 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ दो कैमरे मिलेंगे।
इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो सैमसंग का यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है।
बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस, यूएसबी टाइप-C पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। सैमसंग का यह फोन दो कलर ऑप्शन बहामा ब्लू और लिट वॉयलेट में आता है।
