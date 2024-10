Flipkart Diwali Sale: इतने सस्ते मिलेंगे iPhone, सैमसंग और मोटोरोला के स्मार्टफोन, लिस्ट

सेल में मिल रहे ऑफर्स के बाद iPhone 15 का 128GB स्टोरेज वेरिएंट 49,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। जबकि iPhone 15 Plus का 128GB स्टोरेज वेरिएंट 59,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

सेल में मिल रहे ऑफर्स के बाद Galaxy S23 5G फोन 37,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा जबकि Galaxy S24 Plus मॉडल 64,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फ्लिपकार्ट लिस्ट के अनुसार, सभी ऑफर्स का लाभ लेने के बाद ग्राहक Galaxy S23 FE को 28,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीद पाएंगे। सेल में Galaxy A14 5G (4GB) सभी ऑफर्स के बाद 9,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

CMF, Nothing

ग्राहक, सेल में मिल रहे सभी ऑफर्स का लाभ लेकर CMF Phone 1 (128GB) मॉडल 12,499 रुपये, Nothing Phone 2a Plus 21,499 रुपये और Nothing Phone 2a (8GB) को 20,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकेगा।