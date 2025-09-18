Flipkart ने खोला राज, सबसे कम कीमत में मिलेंगे इतने सारे Vivo फोन, डील्स लाइव

23 सितंबर से शुरू होने वाली Flipkart Big Billion Days Sale में अलग-अलग ब्रांड्स के स्मार्टफोन बड़े डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। सेल शुरू होने से पहले ही फ्लिपकार्ट ने वीवो फोन्स की डील्स प्राइस को लाइव कर दिया है। सेल में Vivo T4 Lite, T4X, T4 5G और T4 Ultra अपनी सबसे कम कीमत में मिलेंगे।

Follow Us on

Thu, 18 Sep 2025 09:29 PM

23 सितंबर से शुरू होने वाली Flipkart Big Billion Days Sale में अलग-अलग ब्रांड्स के स्मार्टफोन बड़े डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। सेल शुरू होने से पहले ही फ्लिपकार्ट ने वीवो फोन्स की डील्स प्राइस को लाइव कर दिया है। सेल में Vivo T4 Lite, T4X, T4 5G और T4 Ultra अपनी सबसे कम कीमत में मिलेंगे। सेल में वीवो के पॉपुलर फोन्स 8,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेंगे। बैंक ऑफर का लाभ लेकर ग्राहक डील को और ज्यादा किफायती बना सकेंगे। अगर आप भी वीवो फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो देखें आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहेगा…

Vivo T4 5G सेल में फोन का 8+128GB वेरिएंट 18,999 रुपये, 8+256GB वेरिएंट 20,999 रुपये और 12+256GB वेरिएंट 22,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.77 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 7300 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 7300 एमएएच बैटरी है।

Vivo T4x 5G सेल में फोन का 6+128GB वेरिएंट 12,249 रुपये, 8+128GB वेरिएंट 13,249 रुपये और 8+256GB वेरिएंट 15,249 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.72 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 7300 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 6500 एमएएच बैटरी है।

Vivo T4 Lite 5G सेल में फोन का 4+128GB वेरिएंट 8,999 रुपये, 6+128GB वेरिएंट 9,999 रुपये और 8+256GB वेरिएंट 11,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.74 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 6000 एमएएच बैटरी है।

Vivo T4R 5G सेल में फोन का 8+128GB वेरिएंट 17,499 रुपये, 8+256GB वेरिएंट 19,499 रुपये और 12+256GB वेरिएंट 21,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.77 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 7400 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 5700 एमएएच बैटरी है।

Vivo T4 Ultra 5G सेल में फोन का 8+256GB वेरिएंट 33,999 रुपये, 12+256GB वेरिएंट 35,999 रुपये और 12+512GB वेरिएंट 37,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 9300+ प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल ट्रिपल रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 5500 एमएएच बैटरी है।

Vivo T4 Pro 5G सेल में फोन का 8+128GB वेरिएंट 25,499 रुपये, 8+256GB वेरिएंट 26,999 रुपये और 12+256GB वेरिएंट 28,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.77 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 6500 एमएएच बैटरी है।

Vivo X200 FE सेल में फोन 50,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.31 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 9300+ प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल ट्रिपल रियर कैमरा, 50 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 6500 एमएएच बैटरी है।