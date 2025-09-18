Flipkart ने खोला राज, सबसे कम कीमत में मिलेंगे इतने सारे Vivo फोन, डील्स लाइव flipkart big billion days vivo deals get t4 lite t4x t4 5g and t4 ultra at lowest price, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़flipkart big billion days vivo deals get t4 lite t4x t4 5g and t4 ultra at lowest price

Flipkart ने खोला राज, सबसे कम कीमत में मिलेंगे इतने सारे Vivo फोन, डील्स लाइव

23 सितंबर से शुरू होने वाली Flipkart Big Billion Days Sale में अलग-अलग ब्रांड्स के स्मार्टफोन बड़े डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। सेल शुरू होने से पहले ही फ्लिपकार्ट ने वीवो फोन्स की डील्स प्राइस को लाइव कर दिया है। सेल में Vivo T4 Lite, T4X, T4 5G और T4 Ultra अपनी सबसे कम कीमत में मिलेंगे।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 09:29 PM
share Share
Follow Us on
Flipkart ने खोला राज, सबसे कम कीमत में मिलेंगे इतने सारे Vivo फोन, डील्स लाइव

23 सितंबर से शुरू होने वाली Flipkart Big Billion Days Sale में अलग-अलग ब्रांड्स के स्मार्टफोन बड़े डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। सेल शुरू होने से पहले ही फ्लिपकार्ट ने वीवो फोन्स की डील्स प्राइस को लाइव कर दिया है। सेल में Vivo T4 Lite, T4X, T4 5G और T4 Ultra अपनी सबसे कम कीमत में मिलेंगे। सेल में वीवो के पॉपुलर फोन्स 8,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेंगे। बैंक ऑफर का लाभ लेकर ग्राहक डील को और ज्यादा किफायती बना सकेंगे। अगर आप भी वीवो फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो देखें आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहेगा…

flipkart big billion days vivo deals live

Vivo T4 5G

सेल में फोन का 8+128GB वेरिएंट 18,999 रुपये, 8+256GB वेरिएंट 20,999 रुपये और 12+256GB वेरिएंट 22,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.77 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 7300 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 7300 एमएएच बैटरी है।

flipkart big billion days vivo deals live

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

12% OFF

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

₹74999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹62990

और जाने

discount

5% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹54998

₹57999

खरीदिये

Vivo T4R 5G

Vivo T4R 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size

₹19499

और जाने

discount

18% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹27999

खरीदिये

discount

14% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

16% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27782

₹32999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

29% OFF

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹9999

₹13999

खरीदिये

discount

27% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10998

₹14999

खरीदिये

Xiaomi Redmi A4

Xiaomi Redmi A4

  • checkSparkle Purple
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹8498

और जाने

discount

18% OFF

Vivo T4X

Vivo T4X

  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
  • check6.72 inches Display Size
amazon-logo

₹14737

₹17999

खरीदिये

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹17499

और जाने

Redmi 15 5G

Redmi 15 5G

  • checkMidnight Black
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage

₹14999

और जाने

Vivo T4x 5G

सेल में फोन का 6+128GB वेरिएंट 12,249 रुपये, 8+128GB वेरिएंट 13,249 रुपये और 8+256GB वेरिएंट 15,249 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.72 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 7300 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 6500 एमएएच बैटरी है।

ये भी पढ़ें:गिर गए दाम, iPad, वनप्लस और सैमसंग Tablets पर हजारों रुपये की छूट, देखें लिस्ट
flipkart big billion days vivo deals live

Vivo T4 Lite 5G

सेल में फोन का 4+128GB वेरिएंट 8,999 रुपये, 6+128GB वेरिएंट 9,999 रुपये और 8+256GB वेरिएंट 11,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.74 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 6000 एमएएच बैटरी है।

Vivo T4R 5G

सेल में फोन का 8+128GB वेरिएंट 17,499 रुपये, 8+256GB वेरिएंट 19,499 रुपये और 12+256GB वेरिएंट 21,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.77 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 7400 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 5700 एमएएच बैटरी है।

ये भी पढ़ें:Amazon Sale: सबसे कम कीमत में मिल रहे iPhone, सैमसंग समेत ये 10 ब्रांडेड फोन
flipkart big billion days vivo deals live

Vivo T4 Ultra 5G

सेल में फोन का 8+256GB वेरिएंट 33,999 रुपये, 12+256GB वेरिएंट 35,999 रुपये और 12+512GB वेरिएंट 37,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 9300+ प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल ट्रिपल रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 5500 एमएएच बैटरी है।

Vivo T4 Pro 5G

सेल में फोन का 8+128GB वेरिएंट 25,499 रुपये, 8+256GB वेरिएंट 26,999 रुपये और 12+256GB वेरिएंट 28,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.77 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 6500 एमएएच बैटरी है।

Vivo X200 FE

सेल में फोन 50,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.31 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 9300+ प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल ट्रिपल रियर कैमरा, 50 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 6500 एमएएच बैटरी है।

ये भी पढ़ें:65 inch Smart TV पर छप्परफाड़ डिस्काउंट, सबसे सस्ता ₹34,999 में, देखें लिस्ट
flipkart big billion days vivo deals live

Vivo V60 5G

सेल में फोन 33,299 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.77 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल ट्रिपल रियर कैमरा, 50 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 6500 एमएएच बैटरी है।

Gadgets Hindi News Flipkart Big Billion Days Sale Flipkart
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.