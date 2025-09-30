सेल खत्म होने से पहले मौका! ₹20 हजार से कम में बेस्ट Samsung 5G फोन डील्स
ग्राहकों को सैमसंग के 5G स्मार्टफोन सस्ते में खरीदने का बेहतरीन मौका Flipkart Big Billion Days Sale में मिल रहा है। इन सभी डिवाइसेज को आप 20 हजार रुपये से कम में ऑर्डर कर सकते हैं।
33% OFF
Samsung Galaxy F36 5G
- 6GB (expandable with up to 6GB virtual RAM)
- 128 GB Storage
- 6.67-inch Display Size
₹15299₹22999
खरीदिये
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर बीते कुछ दिनों से Big Billion Days Sale चल रही है और इस दौरान ढेरों डिवाइसेज को बड़े डिस्काउंट पर खरीदा जा सकेगा। अगर आपको बजट सेगमेंट में नए 5G डिवाइस की तलाश है और Samsung ब्रैंड पर भरोसा कर सकते हैं तो चुनिंदा डील्स का फायदा सेल खत्म होने तक मिल रहा है। हम इन डील्स की लिस्ट आपके लिए लेकर आए हैं।
Samsung Galaxy F36 5G
यूजर्स को इस डिवाइस में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और AI एडिट सजेशंस जैसे फीचर्स मिलते हैं और AI सर्च का ऑप्शन भी मिल जाता है। बड़े डिस्प्ले और दमदार बैटरी वाले इस डिवाइस को 15,499 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर किया जा सकता है।
Samsung Galaxy F17 5G
सैमसंग की F-सीरीज का यह डिवाइस Exynos 1330 प्रोसेसर के साथ आता है और इसमें 13MP सेल्फी कैमरा मिलता है। यह डिवाइस में स्लिम डिजाइन मिलता है और 50MP नो-शेक कैमरा आता है। इसे ग्राहक सेल में 15,999 रुपये कीमत पर खरीद सकते हैं।
Samsung Galaxy A17 5G
कंपनी की A-सीरीज ग्लोबली खूब पसंद की जाती है और इसके बैक पैनल पर 50MP+2MP+2MP ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इस डिवाइस को सेल के दौरान 19,949 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इसमें AI असिस्टेंट दिया गया है।
Samsung Galaxy M36 5G
सैमसंग के इस डिवाइस में 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है और 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें Google Gemini सपोर्ट के साथ सर्कल-टू-सर्च जैसे AI फीचर्स मिल जाते हैं। यह सेल में 14,545 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है।
बता दें, इन सभी डिवाइसेज को सेल में पहले ही डिस्काउंट पर लिस्ट किया गया है और इसके अलावा अलग से बैंक डिस्काउंट्स का फायदा लिया जा सकता है। ग्राहक एक्सचेंज डिस्काउंट का बेनिफिट विकल्प के तौर पर ले सकते हैं।