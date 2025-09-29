बड़ा अलर्ट! इस तारीख को खत्म हो रही Flipkart Big Billion Days सेल, सस्ते में फोन, टीवी, लैपटॉप खरीदने का आखिरी मौका Flipkart Big Billion Days Sale to End on This Date Grab Best Deals and discounts Before They Vanish, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Flipkart Big Billion Days Sale to End on This Date Grab Best Deals and discounts Before They Vanish

बड़ा अलर्ट! इस तारीख को खत्म हो रही Flipkart Big Billion Days सेल, सस्ते में फोन, टीवी, लैपटॉप खरीदने का आखिरी मौका

Flipkart ने Big Billion Days 2025 सेल जल्द खत्म होने वाली है। तो सेल खत्म होने से पहले चेक कर लें फोन, लैपटॉप, टीवी, फैशन पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर्स और बैंक छूट।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 07:56 PM
बड़ा अलर्ट! इस तारीख को खत्म हो रही Flipkart Big Billion Days सेल, सस्ते में फोन, टीवी, लैपटॉप खरीदने का आखिरी मौका

साल की सबसे बड़ी ऑनलाइन सेल में से एक Flipkart Big Billion Days 2025 जल्द खत्म होने वाली है। Gadgets360 की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह सेल 2 अक्टूबर 2025, रात 11:59 बजे तक ही रहेगी। बता दें कि सेल की शुरुआत 23 सितंबर से हुई थी और इस दौरान Flipkart स्मार्टफोन, टीवी, होम अप्लायंसेज, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर भारी डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स पेश कर रहा है। Flipkart ने अपनी माइक्रोसाइट पर यह जानकारी अपडेट की है कि इस साल की Big Billion Days सेल 2025 में Axis और ICICI बैंक कार्ड्स पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है। सेल को और आकर्षक बनाने के लिए Plus और Black सदस्य को पहले एक्सेस देने की सुविधा तथा अन्य विशेष ऑफर्स हैं।

सेल की प्रमुख बातें

Flipkart Big Billion Days 2025 सेल हर साल की तरह इस बार भी धूमधाम से शुरू हुई थी और अब इसका एंड डेट 2 अक्टूबर 2025, रात 11:59 बजे तय किया गया है। इस सेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें स्मार्टफोन, टीवी, होम अप्लायंसेज़, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रॉसरी जैसी लगभग हर कैटेगरी पर डील्स और डिस्काउंट मिल रहे हैं। Flipkart ने इस बार Flipkart Minutes जैसी नई सर्विस भी पेश की है, जिसके जरिए चुनिंदा शहरों में ग्राहकों को 10 मिनट में डिलीवरी की सुविधा दी जा रही है।

बैंक और पेमेंट ऑफर्स

इस सेल में Axis Bank और ICICI Bank के कार्ड यूज़र्स को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा EMI ट्रांजैक्शन पर भी विशेष ऑफर्स हैं। अगर आप पुराना डिवाइस बदलना चाहते हैं, तो एक्सचेंज ऑफर के जरिए और भी कम कीमत में नया स्मार्टफोन या गैजेट खरीदा जा सकता है। कुछ चुनिंदा उत्पादों पर नो-कॉस्ट EMI और Flipkart Pay Later जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहक आसानी से किस्तों में भुगतान कर सकते हैं।

स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स

इस बार की Big Billion Days सेल में स्मार्टफोन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। Apple iPhone 16 सीरीज़ से लेकर Samsung Galaxy S24, OnePlus 13 और Realme, Redmi, Poco जैसे ब्रांड्स पर भारी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। टीवी और होम अप्लायंसेज़ पर भी 50% तक की छूट दी जा रही है। लैपटॉप्स और स्मार्टवॉचेज के लिए भी कई बेस्ट-सेलर डील्स लाई गई हैं।

खास फीचर्स और एक्सेस

Flipkart अपने Plus और Black मेंबर्स को अर्ली एक्सेस देने का फायदा भी दे रहा है। यानी ये ग्राहक सेल शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही डील्स का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, “बिग बिलियन डेज स्पेशल्स” नाम से कुछ नए लॉन्च भी किए गए हैं जो केवल इस सेल के दौरान ही खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे।

