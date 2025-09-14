सस्ते हुए महंगे स्मार्टफोन, फ्लिपकार्ट ने Realme फोन्स पर दिया छप्परफाड़ ऑफर, लिस्ट flipkart big billion days sale realme phone deals price live check list, Gadgets Hindi News - Hindustan
सस्ते हुए महंगे स्मार्टफोन, फ्लिपकार्ट ने Realme फोन्स पर दिया छप्परफाड़ ऑफर, लिस्ट

Flipkart Big Billion Days sale सभी ग्राहकों के लिए 23 सितंबर से शुरू होने जा रही है। प्लस मेंबर्स को 24 घंटे पहले सेल का एक्सेस मिलेगा। अब फ्लिपकार्ट ने Realme Smartphone पर मिलने वाली डील्स को लाइव कर दिया है। लिस्ट में देखें आपके बजट में कौन सा मॉडल फिट बैठ रहा है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 12:02 PM
Flipkart Big Billion Days sale सभी ग्राहकों के लिए 23 सितंबर से शुरू होने जा रही है। प्लस मेंबर्स को 24 घंटे पहले सेल का एक्सेस मिलेगा। अब फ्लिपकार्ट ने रियलमी स्मार्टफोन्स पर मिलने वाली डील्स को लाइव कर दिया है। लिस्ट में देखें आपके बजट में कौन सा मॉडल फिट बैठ रहा है।

Realme P4 Pro 5G

सेल में यह फोन 19,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.8 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 50 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 प्रोसेसर और 7000 एमएएच बैटरी है।

Realme P4 5G

सेल में यह फोन 14,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.77 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 प्रोसेसर और 7000 एमएएच बैटरी है।

Realme P3X 5G

सेल में यह फोन 10,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.72 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 प्रोसेसर और 6000 एमएएच बैटरी है।

Realme P3 Ultra 5G

सेल में यह फोन 20,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.83 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8350 प्रोसेसर और 6000 एमएएच बैटरी है।

Realme P3 Lite

सेल में यह फोन 9,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 32 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर और 6000 एमएएच बैटरी है।

Realme GT 7T

सेल में यह फोन 30,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.8 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल के दो सेल्फी कैमरे, मीडियाटेक डाइमेंसिटी प्रोसेसर और 7000 एमएएच बैटरी है।

Realme 15 5G

सेल में यह फोन 21,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.8 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 50 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300+ प्रोसेसर और 7000 एमएएच बैटरी है।

Realme 15 Pro 5G

सेल में यह फोन 26,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.8 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 50 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 प्रोसेसर और 7000 एमएएच बैटरी है।

Realme 14 Pro+ 5G

सेल में यह फोन 25,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.83 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 प्रोसेसर और 6000 एमएएच बैटरी है।

Realme 15T

सेल में यह फोन 18,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.57 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 50 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, डाइमेंसिटी 6400 मैक्स प्रोसेसर और 7000 एमएएच बैटरी है।

Realme 14 Pro 5G

सेल में यह फोन 18,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.77 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, डाइमेंसिटी 7300 एनर्जी प्रोसेसर और 6000 एमएएच बैटरी है।

