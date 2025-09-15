Nothing ने किया खुलासा! Flipkart Big Billion Day सेल की टॉप डील्स, देखें लिस्ट

नथिंग स्मार्टफोन्स और बाकी वियरेबल्स पर अब तक की सबसे बड़ी छूट का फायदा मिलने वाला है। कंपनी ने Flipkart Big Billion Days Sale में मिलने वाले ऑफर्स का खुलासा कर दिया है।

लंदन के टेक ब्रैंड Nothing के डिवाइसेज भारतीय मार्केट में खूब पसंद किए जाते हैं और कंपनी अक्सर खास डिस्काउंट्स का फायदा देती रहती है। अब Flipkart Big Billion Days Sale के दौरान मिलने वाले ऑफर्स का खुलासा हो गया है और कंपनी के प्रीमियम फोन्स से लेकर वियरेबल्स और चार्जिंग एक्सेसरीज तक पर खास छूट का फायदा दिया जाएगा। CMF by Nothing डिवाइसेज पर भी बड़ी छूट सेल में मिलने वाली है। हम इन डील्स की लिस्ट आपके लिए एकसाथ लेकर आए हैं।

इन स्मार्टफोन्स पर मिलेगी सबसे बड़ी छूट Nothing Phone (3) प्रीमियम डिवाइस का 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वाला वेरियंट फ्लिपकार्ट पर सेल में 59,999 रुपये में मिलेगा। वहीं, 16GB रैम के साथ 512GB स्टोरेज वाला वेरियंट 69,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। खास बात है कि Phone (1) और Phone (2) यूजर्स को अपग्रेड ऑफर के साथ यह फोन केवल 34,999 रुपये में मिलेगा, जो सेल का बड़ा हाइलाइट है।

Nothing Phone (3a) नथिंग के इस बेस्ट-सेलिंग मिडरेंज डिवाइस को Big Billion Days Sale में ऑफर्स के साथ 20,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकेगा। यह पहले 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत होगी। दूसरा 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वेरियंट 22,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगा।

Nothing Phone (3a) Pro मिडरेंज प्राइस में धाकड़ फोन चाहिए तो इसपर बढ़िया डील मिल रही है। इस डिवाइस के 8GB+128GB बेस वेरियंट को 24,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकेगा। इसके अलावा 8GB+256GB वेरियंट 26,999 रुपये और 12GB+256GB वेरियंट 28,999 रुपये में मिलेगा।

CMF Phone (2) Pro नथिंग से जुड़े ब्रैंड CMF के इस डिवाइस का 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट 14,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकेगा। इसके अलावा दूसरा 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वाला वेरियंट 16,999 रुपये में मिलेगा।

ऑडियो और वियरेबल्स पर ये ऑफर्स अगर आपको नए ऑडियो डिवाइसेज खरीदने हैं तो Big Billion Days Sale में केवल 1,699 रुपये की शुरुआती कीमत से बड्स खरीदे जा सकते हैं। सेल में Nothing Ear केवल 7499 रुपये, Nothing Ear (a) केवल 4499 रुपये, Nothing Ear (Open) केवल 9999 रुपये और Nothing Headphone (1) केवल 15,499 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेंगे।

ठीक इसी तरह CMF Buds Pro 2 को 3199 रुपये और CMF Watch Pro 2 को 3,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकेगा। इसी तरह CMF Buds सीरीज केवल 1699 रुपये कीमत से शुरू होगी।