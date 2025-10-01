कल खत्म हो रही है सेल! ₹10 हजार से कम में बेस्ट Smart TV डील्स, मत चूको मौका

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर ग्राहकों को बड़े Smart TV सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। हम 10 हजार रुपये से कम कीमत पर बेस्ट डील्स की लिस्ट लेकर आए हैं।

Wed, 1 Oct 2025 11:44 AM

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर बीते कुछ दिनों से चल रही Big Billion Days Sale कल खत्म होने वाली है। ऐसे में अगर आपने अब तक शॉपिंग नहीं की है और नया Smart TV खरीदना चाहते हैं तो बड़ा मौका मिल रहा है। 10 हजार रुपये से कम कीमत में आप Realme और Motorola जैसे ब्रैंड्स के फ्रेमलेस Smart TV खरीद सकते हैं। हम टॉप डील्स की जानकारी यहां लेकर आए हैं, जिससे आपके लिए चुनाव आसान हो जाए।

realme TechLife Smart Google TV 2025 Edition रियलमी के स्मार्ट टीवी में Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है और 26W क्षमता वाले दो स्पीकर्स दिए गए हैं। इसमें 32 इंच स्क्रीन साइज वाला 60Hz डिस्प्ले मिल रहा है। यह टीवी 9,499 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है और अन्य ऑफर्स अलग से लिए जा सकते हैं।

Thomson Alpha QLED QLED Smart TV 2025 Edition थॉमसन स्मार्ट टीवी में क्वॉड कोर प्रोसेसर दिया गया है और 36W क्षमता वाले स्पीकर्स मिलते हैं। यह फ्रेमलेस डिजाइन के साथ आता है और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसका हिस्सा बना है। सेल में यह 7,799 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है।

MOTOROLA QLED HD Ready Smart Google TV 2025 Edition मोटोरोला के स्मार्ट टीवी में 40W क्षमता वाले पावरफुल डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं और Google TV 5.0 मिलता है। 32 इंच स्क्रीन साइज वाला यह टीवी Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ढेरों ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। इसकी कीमत छूट के बाद 9,399 रुपये रह गई है।

PHILIPS Frameless Smart Google TV 2025 Edition वैसे तो सेल के दौरान Philips का स्मार्ट टीवी 10,499 रुपये में लिस्टेड है लेकिन बैंक ऑफर्स के बाद इसकी कीमत 10 हजार रुपये से कम रह जाएगी। इसमें 24W क्षमता वाले स्पीकर्स दिए गए हैं और Dolby Audio सपोर्ट मिलता है। यह 8GB रैम और Google Assistant सपोर्ट ऑफर करता है।

Infinix Smart Linux TV केवल 7,699 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे इस टीवी में ढेरों OTT ऐप्स का सपोर्ट दिया गया है। यह बेजल-लेस डिजाइन ऑफर करता है और 16W क्षमता वाले स्पीकर्स दिए गए हैं। टीवी में Linux ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है।