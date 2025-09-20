₹5999 में 5200mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन, फ्लिपकार्ट ने दिया Redmi फोन्स पर छप्परफाड़ डिस्काउंट flipkart big billion days sale 2025 redmi phone deals live check list, Gadgets Hindi News - Hindustan
₹5999 में 5200mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन, फ्लिपकार्ट ने दिया Redmi फोन्स पर छप्परफाड़ डिस्काउंट

Flipkart ने Big Billion Days Sale 2025 शुरू होने से पहले ही स्मार्टफोन डील्स को लाइव कर दिया है। फ्लिपकार्ट ने Redmi फोन्स पर मिल रही डील्स का खुलासा कर दिया है। लिस्ट में सबसे सस्ता स्मार्टफोन केवल 5,999 रुपये का है। देखें लिस्ट...

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 02:12 PM
Flipkart ने Big Billion Day Sale 2025 शुरू होने से पहले ही स्मार्टफोन डील्स को लाइव कर दिया है। अगर आप भी बड़े डिस्काउंट के साथ प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। फ्लिपकार्ट ने Redmi फोन्स पर मिल रही डील्स का खुलासा कर दिया है। लिस्ट में सबसे सस्ता स्मार्टफोन केवल 5,999 रुपये का है। देखें लिस्ट…

Redmi Note 14 SE 5G

सेल में फोन 12,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल ट्रिपल रियर कैमरा, 20 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, 5110 एमएएच बैटरी और डाइमेंसिटी 7025 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलता है।

ये भी पढ़ें:Flipkart ने खोला राज, सेल में इतने सस्ते मिलेंगे Tecno फोन, देखें पूरी लिस्ट

Redmi A5 with Airtel

सेल में फोन 5,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.88 इंच डिस्प्ले, 32 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, 5200 एमएएच बैटरी और T7250 प्रोसेसर मिलता है। ध्यान रहें कि इस फोन में केवल Airtel की सिम ही काम करेगा।

Redmi A5

सेल में फोन 6,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.88 इंच डिस्प्ले, 32 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, 5200 एमएएच बैटरी और T7250 प्रोसेसर मिलता है।

Redmi 14C 5G

सेल में फोन 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.88 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, 5160 एमएएच बैटरी और स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 प्रोसेसर मिलता है।

ये भी पढ़ें:Flipkart ने खोला राज, सबसे कम कीमत में मिलेंगे इतने सारे Vivo फोन, डील्स लाइव
Redmi 13 5G

सेल में फोन 12,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.79 इंच डिस्प्ले, 108 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5030 एमएएच बैटरी और स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 प्रोसेसर मिलता है।

Redmi Note 14 Pro 5G

सेल में फोन 20,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 20 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, 5500 एमएएच बैटरी और डाइमेंसिटी 7300 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलता है।

Redmi Note 14 Pro+ 5G

सेल में फोन 24,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 20 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, 6200 एमएएच बैटरी और स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 प्रोसेसर मिलता है।

ये भी पढ़ें:Amazon की धमाकेदार डील, पहली बार सबसे कम कीमत में मिलेगा यह Mac Mini
Xiaomi 14 Civi

सेल में फोन 30,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.55 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 32+32 मेगापिक्सेल डुअल सेल्फी कैमरा, 4700 एमएएच बैटरी और स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 प्रोसेसर मिलता है। भारत में

