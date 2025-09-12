Flipkart Sale में मचेगी लूट, ₹15000 से कम में मिलेंगे ये पांच Tablet, लिस्ट में वनप्लस भी
Flipkart Big Billion Days Sale 2025 अब बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। सेल शुरू होने से पहले ही कंपनी ने टैबलेट डील्स का खुलासा कर दिया है। देखें 15,000 रुपये से कम में कौनसे मॉडल मिलेंगे। लिस्ट में वनप्लस, रेडमी और रियलमी जैसे पॉपुलर ब्रांड्स भी हैं।
Flipkart Big Billion Days Sale 2025 अब बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्स धीरे-धीरे सेल में मिलने वाली डील्स का खुलासा कर रहा है। फ्लिपकार्ट आईफोन औप पिक्सेल फोन्स की डील्स प्राइस का खुलासा पहले ही कर चुकी है। कंपनी ने कुछ चुनिंदा टैबलेट डील्स का भी खुलासा कर दिया है। अगर आप 15,000 से कम में टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा। लिस्ट में वनप्लस, रेडमी और रियलमी जैसे पॉपुलर ब्रांड्स भी हैं।
OPPO Pad SE
सेल में यह टैबलेट 10,799 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 10.95 इंच डिस्प्ले, मीडियाटेक हीलियो G100 प्रोसेसर, 5 मेगापिक्सेल मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा और 9340 एमएएच बैटरी है। यह टैब वाई-फाई और एलटीई, दोनों कनेक्टिविटी ऑप्शन में उपलब्ध है।
Realme Pad 2 LTE
सेल में यह टैबलेट 11,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 11.5 इंच डिस्प्ले, मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर, 8 मेगापिक्सेल मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा और 8360 एमएएच बैटरी है। यह टैब वाई-फाई और एलटीई, दोनों कनेक्टिविटी ऑप्शन में उपलब्ध है।
Redmi Pad SE
सेल में यह टैबलेट 10,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 11 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर, 8 मेगापिक्सेल मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा और 8000 एमएएच बैटरी है। यह टैब केवल वाई-फाई कनेक्टिविटी ऑप्शन में उपलब्ध है।
Infinix XPad
सेल में यह टैबलेट 10,799 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 11 इंच डिस्प्ले, मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर, 8 मेगापिक्सेल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा और 7000 एमएएच बैटरी है। यह टैब केवल 4G कनेक्टिविटी ऑप्शन में उपलब्ध है।
OnePlus Pad Go
सेल में यह टैबलेट 13,749 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 11.35 इंच डिस्प्ले, मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर, 8 मेगापिक्सेल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा और 8000 एमएएच बैटरी है। यह टैब वाई-फाई और 4G, दोनों कनेक्टिविटी ऑप्शन में उपलब्ध है।