Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Flipkart Big Billion Days 2025 Sale Huge Discounts on iPhone 16 Samsung Galaxy S25 Laptops and More bank offers too

Flipkart Big Billion Days 2025: आ रही है साल की सबसे बड़ी सेल, मिलेंगे ये ऑफर्स

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर साल की सबसे बड़ी सेल Big Billion Days Sale शुरू होने वाली है। इस सेल को टीज किया जा रहा है और इस दौरान खास बैंक कार्ड ऑफर्स मिलेंगे। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 07:04 PM
Flipkart Big Billion Days 2025: आ रही है साल की सबसे बड़ी सेल, मिलेंगे ये ऑफर्स

फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने अपनी सबसे बड़ी सेल Flipkart Big Billion Days 2025 की घोषणा कर दी है और इसका टीजर जारी शेयर कर दिया है। इस साल सेल की टैगलाइन ‘It’s Back & Bigger!’ है, यानी पहले से और भी बड़ी और धमाकेदार सेल का आयोजन होने वाला है। इस दौरान मिलने वाले कुछ कार्ड ऑफर्स की जानकारी सामने आई है।

सामने आया है कि इस बार बिग बिलियन डेज सेल में स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, स्मार्टवॉचेस, इयरबड्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज और कई अन्य प्रोडक्ट्स पर जबरदस्त छूट मिलेगी। खासकर Samsung Galaxy S25, iPhone 16 सीरीज, Samsung Galaxy S24 और Google Pixel 10 जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर भी अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलने की उम्मीद है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S25 edge

Samsung Galaxy S25 edge

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹109999

खरीदिये

Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL

  • checkMoonstone
  • check16 GB RAM
  • check256GB Storage

₹124999

और जाने

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro

  • checkMoonstone
  • check16 GB RAM
  • check256GB Storage

₹109999

और जाने

discount

14% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

₹59900

खरीदिये

discount

12% OFF

Apple IPhone 16 Plus

Apple IPhone 16 Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹79499

₹89900

खरीदिये

discount

12% OFF

Apple IPhone 16

Apple IPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹69999

₹79900

खरीदिये

Samsung Galaxy S24 5G

Samsung Galaxy S24 5G

  • checkCobalt Violet
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹58999

खरीदिये

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

discount

9% OFF

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹49998

₹54999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X Fold 5

Vivo X Fold 5

  • checkTitanium
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹144990

₹159999

खरीदिये

बैंक कार्ड्स के साथ मिलेगी एक्सट्रा छूट

फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डेज के लिए Axis Bank और ICICI Bank के साथ पार्टनरशिप की है। इन दोनों बैंक्स के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर ग्राहकों को 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट का फायदा मिलेगा। यानी अगर आप महंगे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो बैंक कार्ड्स का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा बचत कर सकते हैं।

साथ ही ग्राहकों को पुराने या मौजूदा डिवाइस को एक्सचेंज करने पर भी तगड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि एक्सचेंज वैल्यू डिवाइस की स्थिति और मॉडल पर निर्भर करती है। इससे ग्राहक अपने नए प्रोडक्ट की कीमत और भी कम कर पाएंगे।

नया क्रेडिट कार्ड लेकर आया फ्लिपकार्ट

हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना नया को-ब्रैंडेड क्रेडिट कार्ड Flipkart SBI Credit Card लॉन्च किया है, जिसे खासतौर पर ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कार्ड के साथ ग्राहकों को फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने पर खास कैशबैक और रिवार्ड पॉइंट्स का फायदा मिलेगा। बिग बिलियन डेज सेल के दौरान यह कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को स्पेशल ऑफर्स और एक्सट्रा बचत की सुविधा दी जाएगी।

बिग बिलियन डेज 2025 उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है, जो त्योहारों से पहले अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स छूट पर खरीदने का प्लान बना रहे हैं। भारी डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज डील्स और स्पेशल क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स के साथ यह सेल ढेरों डील्स लाने वाली है। जल्द इससे जुड़ी और भी जानकारी सामने आएगी।

