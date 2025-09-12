गिर गए दाम, सेल में इतने सस्ते मिलेंगे ये 11 Motorola स्मार्टफोन, लिस्ट में सबसे सस्ता ₹6999 का flipkart big billion days 2025 motorola smartphones deals revealed check list, Gadgets Hindi News - Hindustan
flipkart big billion days 2025 motorola smartphones deals revealed check list

गिर गए दाम, सेल में इतने सस्ते मिलेंगे ये 11 Motorola स्मार्टफोन, लिस्ट में सबसे सस्ता ₹6999 का

Flipkart Big Billion Days 2025 सभी ग्राहकों के लिए 23 सितंबर से शुरू होने जा रही है। फ्लिपकार्ट ने Motorola स्मार्टफोन्स पर मिलने वाली डील्स का खुलासा कर दिया है। अगर आप भी मोटोरोला का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो लिस्ट में देखें किस मॉडल पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है...

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 08:38 PM
Flipkart Big Billion Days 2025 सभी ग्राहकों के लिए 23 सितंबर से शुरू होने जा रही है। प्लेस मेंबर्स को 24 घंटे पहले सेल का एक्सेस मिलेगा। कंपनी धीरे-धीरे सेल में मिलने वाली डील्स का खुलासा कर रही हैं। फ्लिपकार्ट पहले ही iPhones और Pixel फोन्स पर मिलने वाली डील्स का खुलासा कर चुका है और अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने Motorola स्मार्टफोन्स पर मिलने वाली डील्स का खुलासा कर दिया है। अगर आप भी मोटोरोला का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो लिस्ट में देखें किस मॉडल पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है…

flipkart big billion days 2025 motorola smartphones dealsflipkart big billion days 2025 motorola smartphones deals

Moto Edge 60 fusion

सेल में फोन 19,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, डाइमेंसिटी 7400 प्रोसेसर और 5500 एमएएच बैटरी है। फोन IP68+69 रेटिंग के साथ आता है।

flipkart big billion days 2025 motorola smartphones deals

Moto G96 (8GB)

सेल में फोन 14,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, स्नैपड्रैगन 7s जेन 2 प्रोसेसर और 5500 एमएएच बैटरी है। फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है।

Moto Edge 60 Pro

सेल में फोन 24,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस फोन में 6.7 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल ट्रिपल रियर कैमरा, 50 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, डाइमेंसिटी 8350 प्रोसेसर और 6000 एमएएच बैटरी है। फोन IP68+69 रेटिंग के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:Flipkart Sale में मचेगी लूट, ₹15000 से कम में मिलेंगे ये पांच टैबलेट, लिस्ट
flipkart big billion days 2025 motorola smartphones deals

Moto G86 Power

सेल में फोन 15,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस फोन में 6.7 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, डाइमेंसिटी 7400 प्रोसेसर और 6720 एमएएच बैटरी है। फोन IP68+69 रेटिंग के साथ आता है।

flipkart big billion days 2025 motorola smartphones deals

Moto G85 (8/128GB)

सेल में फोन 14,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 प्रोसेसर और 5000 एमएएच बैटरी है। फोन IP52 रेटिंग के साथ आता है।

Moto G05

सेल में फोन 6,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, हीलियो G81 प्रोसेसर और 5100 एमएएच बैटरी है। फोन IP52 रेटिंग के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:10.9 इंच स्क्रीन वाला धांसू टैबलेट लाया सैमसंग, 2TB तक बढ़ा सकते हैं स्टोरेज
flipkart big billion days 2025 motorola smartphones deals

Moto Razr 60

सेल में फोन 39,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस फोन में 6.9 इंच का फ्लिप फोल्ड डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, डाइमेंसिटी 7400X प्रोसेसर और 4500 एमएएच बैटरी है। फोन IP48 रेटिंग के साथ आता है।

Moto Edge 60 Stylus

सेल में फोन 19,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, स्नैपड्रैगन 7s जेन 2 प्रोसेसर और 5000 एमएएच बैटरी है। फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है।

flipkart big billion days 2025 motorola smartphones deals

Moto Razr 60 Swarovski

सेल में फोन 49,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसके स्पेसिफिकेशन स्टैंरडर्ड वेरिएंट जैसे ही है, बस इसमें क्रिस्टल जड़े हुए हैं। इस फोन में 6.9 इंच का फ्लिप फोल्ड डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, डाइमेंसिटी 7400X प्रोसेसर और 4500 एमएएच बैटरी है। फोन IP48 रेटिंग के साथ आता है।

flipkart big billion days 2025 motorola smartphones deals

Moto G45 5G (8+128GB)

सेल में फोन 10,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस फोन में 6.5 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 प्रोसेसर और 5000 एमएएच बैटरी है। फोन IP52 रेटिंग के साथ आता है।

Moto G35 5G

सेल में फोन 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस फोन में 6.72 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, यूनिसोक T760 प्रोसेसर और 5000 एमएएच बैटरी है। फोन IP52 रेटिंग के साथ आता है।

