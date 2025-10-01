6999 रुपये में मिल रहे ये तीन शानदार LED TV, डिस्काउंट और कैशबैक भी, फ्लिपकार्ट की धांसू डील

अगर आप कम बजट में एलईडी टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो भी इस सेल में आपके लिए कुछ जबर्दस्त ऑप्शन मौजूद हैं। हम आपको इनमें से टॉप 3 के बारे में बता रहे हैं। इन तीनों टीवी की कीमत 6999 रुपये है। टीवी पर कैशबैक भी दिया जा रहा है।

फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में एलईडी टीवी पर कमाल के ऑफर लाइव हैं। वहीं, अगर आप कम बजट में एलईडी टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो भी इस सेल में आपके लिए कुछ जबर्दस्त ऑप्शन मौजूद हैं। हम आपको इनमें से टॉप 3 के बारे में बता रहे हैं। इन तीनों टीवी की कीमत 6999 रुपये है। बिग बिलियन डे सेल में आप इन टीवी को बेस्ट ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं। इन टीवी पर तगड़ा एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Coocaa S4U Pro 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Coolita TV 2025 Edition with Free Hotstar Subscription इस टीवी की कीमत 6999 रुपये है। टीवी पर 10 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस टीवी को आकर्षक ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। टीवी पर 2 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। दमदार साउंड के लिए टीवी में डॉल्बी ऑडियो के साथ 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।

BESTON 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Android TV 2025 Edition (BS32HD1) यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 6,999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। इस टीवी पर भी 10 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस टीवी को नो-कॉस्ट ईएमआई और स्टैंडर्ड ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। टीवी पर 2 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। यह टीवी एचडी रेडी डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें कंपनी क्वॉड-कोर प्रोसेसर ऑफर कर रही है। टीवी में 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।

Foxsky 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Android TV (32 FSELS PRO) फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में यह टीवी 6999 रुपये का मिल रहा है। टीवी को आप 10 पर्सेंट के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। यह टीवी भी ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर में खरीदा जा सकता है। टीवी पर आपको 2 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल सकता है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में शानदार फ्रेमलेस डिजाइन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी का साउंड आउटपुट 30 वॉट का है।

इन टीवी पर भी बंपर डील