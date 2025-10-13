9 हजार से कम में खरीदें ये तीन टीवी, सैमसंग की कीमत मात्र 8999, सबसे सस्ता 6999 का

यहां हम आपको 10 हजार रुपये से कम के तीन शानदार टीवी के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग का भी एक टीवी है, जिसकी कीमत 8999 रुपये है। बिग बैंग दिवाली सेल में इन टीवी को आप बैंक ऑफर और कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं।

दिवाली के मौके पर नया टीवी लेने की सोच रहे हैं और कम बजट में बेस्ट ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपकी थोड़ी मदद करने वाले हैं। यहां हम आपको 10 हजार रुपये से कम के तीन शानदार टीवी के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग का भी एक टीवी है, जिसकी कीमत 8999 रुपये है। फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल में इन टीवी को आप बैंक ऑफर और कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। साथ ही इन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

Samsung 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Tizen TV with SMART TV TIZEN HD (UA32T4340AKXXL) सैमसंग के इस टीवी की कीमत 8999 रुपये है। सेल में इस टीवी पर 10 पर्सेंट का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही आप इसको 5 पर्सेंट कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी 2 हजार रुपये तक सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। टीवी का साउंड आउटपुट 20 वॉट का है।

iFFALCON by TCL S55 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Google TV 2025 Edition इस टीवी की कीमत 8499 रुपये है। सेल में आप इसे 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर 2 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। आपको इस टीवी में 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60Hz का है। इसमें आपको दमदार डॉल्बी ऑडियो भी मिलेगा।

BESTON 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Android TV 2025 Edition (BS32HD1) यग टीवी 6999 रुपये के प्राइसटैग के साथ फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। टीवी पर कंपनी 5 पर्सेंट का कैशबैक दे रही है। एक्सचेंज ऑफर नें आपको 2 हजार रुपये तक का फायदा हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। टीवी में आपको दमदार साउंड के लिए 20 वॉट का स्पीकर सेटअप देखने को मिलेगा।