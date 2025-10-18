लॉन्च प्राइस से 14 हजार रुपये सस्ता हुआ सैमसंग का 5G फोन, बिग बैंग दिवाली सेल में मची लूट
संक्षेप: फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल में सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज का पॉप्युलर फोन- Galaxy A35 5G तगड़ी डील में मिल रहा है। फोन का टॉप वेरिएंट लॉन्च प्राइस से 14 हजार रुपये सस्ता हो गया है। आप इस फोन को कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं।
सैमसंग का फोन लेने की सोच रहे हैं और बेस्ट ऑफर का इंतजार कर रहे हैं, तो अब देर न करें। फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल में सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज का पॉप्युलर फोन- Galaxy A35 5G तगड़ी डील में मिल रहा है। लॉन्च के वक्त फोन के टॉप वेरिएंट यानी 8जीबी + 256जीबी की कीमत 33,999 रुपये थी। फ्लिपकार्ट पर यह फोन इस वक्त 14 हजार रुपये की छूट के बाद 19,999 रुपये में मिल रहा है।
आप इस फोन को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर 15,100 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
सैमसंग गैलेक्सी A35 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन
सैमसंग गैलेक्सी A35 5G में आपको 2340x1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.6 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Exynos 1380 चिपसेट दे रही है। फोन के बैक पैनल पर आपको फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे देखने को मिलेंगे।
इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन IP67 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग से लैस है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई, यूएसबी टाइप-C पोर्ट और ब्लूटूथ 5.3 जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।
