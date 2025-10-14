दिवाली सेल में मची लूट, ₹7499 में खरीदें 7000mAh की बैटरी वाला फोन, 10 हजार से कम की टॉप 5 डील
फ्लिपकार्ट पर लाइव बिग बैंग दिवाली सेल में आपके लिए तगड़ी डील्स लाइव हैं। डील में सैमसंग, मोटोरोला, वीवो, रियलमी और पोको के फोन को 10 हजार से कम में खरीद सकते हैं। इन फोन में आपको 7000mAh तक की बैटरी मिलेगी।
10 हजार रुपये से कम की कीमत में नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट पर लाइव बिग बैंग दिवाली सेल में आपके लिए तगड़ी डील्स लाइव हैं। डील में सैमसंग, मोटोरोला, वीवो, रियलमी और पोको के फोन को 10 हजार से कम में खरीद सकते हैं। लिस्ट में जो सबसे सस्ता फोन है उसकी कीमत मात्र 6299 रुपये है। आप इन फोन को कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर के साथ खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। तो आइए जानते हैं सेल में मिल रही इन धांसू डील्स के बारे में।
1. Realme C61
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 6299 रुपये है। फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस फोन को 4150 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस फोन में 6.74 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह फोन Unisoc T612 चिपसेट पर काम करता है। फोन का मेन कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। इसकी बैटरी 5000mAh की है।
2. Samsung Galaxy F06 5G
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन फ्लिपकार्ट पर 7499 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। आप इस डिवाइस को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 5450 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दे रही है। सैमसंग के इस फोन में आपको एचडी+ डिस्प्ले और 5000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में Dimensity 6300 दिया गया है।
3. POCO M7 5G
6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 8499 रुपये है। फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन 6250 रुपये तक सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो यह फोन 6.88 इंच के एचडी+ डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी 5160mAh की है।
4. Moto G06 Power
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 7499 रुपये है। इसे आप 5 पर्सेंट के कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में आपको 5450 रुपये तक का फायदा हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इसमें 7000mAh की बैटरी मिलेगी। फोन का डिस्प्ले 6.88 इंच का है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें कंपनी दमदार साउंड के लिए डॉल्बी ऑडियो भी दे रही है।
5. Vivo T4 Lite 5G
4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन फ्लिपकार्ट पर 9999 रुपये का मिल रहा है। आप इसे 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में आपको 7450 रुपये तक का फायदा हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस फोन में 6.74 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन में दी गई बैटरी 6000mAh की है। आपको इस फोन में फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा।
