गजब का ऑफर, लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ 108MP के कैमरे वाला 5G फोन, 9999 रुपये में होगा आपका

संक्षेप: पोको M6 प्लस 5G लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल में आप इसे बेस्ट ऑफर्स और डिस्काउंट्स के साथ खरीद सकते हैं।फोन में आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। फोन में लगी बैटरी 5030mAh की है।

किफायती दाम में 108 मेगापिक्सल के कैमरे वाला फोन लेने की सोच रहे हैं, तो Poco M6 Plus 5G आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। खास बात है कि यह फोन लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल में आप इसे बेस्ट ऑफर्स और डिस्काउंट्स के साथ खरीद सकते हैं। लॉन्च के वक्त फोन के 8जीबी रैम 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 13499 रुपये थी। अब यह 9999 रुपये के प्राइसटैग के साथ फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है।

फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इसे 352 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

पोको M6 प्लस 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.79 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 550 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 भी है। 8जीबी तक की रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस बजट 5G फोन में प्रोसेसर के तौर पर स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 AE दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए आपको इसमें 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिलेगा।