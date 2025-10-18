Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़flipkart big bang diwali day sale most affordable 32 to 50 inch tv all priced under rupees 22000
22 हजार रुपये से कम में मिल रहे 50 इंच तक की साइज वाले धांसू टीवी, सबसे सस्ता 6999 का

संक्षेप: बिग बैंग दिवाली सेल में 32 से 50 इंच के टीवी बेस्ट डील में मिल रहे हैं। सेल में आप 22 हजार रुपये से कम में 50 इंच का डॉल्बी साउंड वाला टीवी खरीद सकते हैं। हमारी लिस्ट में जो सबसे सस्ता टीवी है, उसकी कीमत मात्र 6999 रुपये है।

Sat, 18 Oct 2025 02:25 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
नया टीवी लेने का प्लान बना रहे हैं, तो अब ज्यादा सोचिए मत। फ्लिपकार्ट पर चल रही बिग बैंग दिवाली सेल में 32 से 50 इंच के टीवी बेस्ट डील में मिल रहे हैं। सेल में आप 22 हजार रुपये से कम में 50 इंच का डॉल्बी साउंड वाला टीवी खरीद सकते हैं। हमारी लिस्ट में जो सबसे सस्ता टीवी है, उसकी कीमत मात्र 6999 रुपये है। आप इन टीवी को बैंक ऑफर और कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। इन टीवी पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Foxsky 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Android TV (32 FSELS PRO)

इस टीवी की कीमत 6999 रुपये है। टीवी पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। टीवी पर 10 पर्सेंट का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में 30 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।

Thomson Alpha 100 cm (40 inch) Full HD LED Smart Linux TV

यह टीवी 11999 रुपये का है। इस पर भी 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। बैंक ऑफर में टीवी पर 10 पर्सेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी 200 रुपये तक सस्ता हो सकता है। थॉमसन अल्फा सीरीज के इस टीवी में आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी का साउंड आउटपुट 30 वॉट का है।

Kenstar 109 cm (43 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Tizen TV 2025 Edition

यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 16999 रुपये का मिल रहा है। आप इस टीवी को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। इस टीवी पर भी 10 पर्सेंट का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। टीवी 4K UHD डिस्प्ले के साथ आता है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60Hz का है। दमदार साउंड के लिए टीवी में आपको डॉल्बी ऑडियो के साथ 24 वॉट का आउटपुट मिलेगा।

Blaupunkt 126 cm (50 inch) QLED Ultra HD (4K) Smart JioTele OS TV 2025 Edition

इस टीवी की कीमत 21,999 रुपये है। यह टीवी भी 5 पर्सेंट कैशबैक और 10 पर्सेंट के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 5400 रुपये तक का फायदा हो सकता है। यह टीवी JioTele OS पर काम करता है। टीवी में 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 4K Ultra HD डिस्प्ले दिया गया है। टीवी में आपको डॉल्बी ऑडियो के साथ 48 वॉट का साउंड आउटपुट मिलेगा।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Smart TV Gadgets Hindi News

