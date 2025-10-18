22 हजार रुपये से कम में मिल रहे 50 इंच तक की साइज वाले धांसू टीवी, सबसे सस्ता 6999 का

संक्षेप: बिग बैंग दिवाली सेल में 32 से 50 इंच के टीवी बेस्ट डील में मिल रहे हैं। सेल में आप 22 हजार रुपये से कम में 50 इंच का डॉल्बी साउंड वाला टीवी खरीद सकते हैं। हमारी लिस्ट में जो सबसे सस्ता टीवी है, उसकी कीमत मात्र 6999 रुपये है।

नया टीवी लेने का प्लान बना रहे हैं, तो अब ज्यादा सोचिए मत। फ्लिपकार्ट पर चल रही बिग बैंग दिवाली सेल में 32 से 50 इंच के टीवी बेस्ट डील में मिल रहे हैं। सेल में आप 22 हजार रुपये से कम में 50 इंच का डॉल्बी साउंड वाला टीवी खरीद सकते हैं। हमारी लिस्ट में जो सबसे सस्ता टीवी है, उसकी कीमत मात्र 6999 रुपये है। आप इन टीवी को बैंक ऑफर और कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। इन टीवी पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Foxsky 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Android TV (32 FSELS PRO) इस टीवी की कीमत 6999 रुपये है। टीवी पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। टीवी पर 10 पर्सेंट का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में 30 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।

Thomson Alpha 100 cm (40 inch) Full HD LED Smart Linux TV यह टीवी 11999 रुपये का है। इस पर भी 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। बैंक ऑफर में टीवी पर 10 पर्सेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी 200 रुपये तक सस्ता हो सकता है। थॉमसन अल्फा सीरीज के इस टीवी में आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी का साउंड आउटपुट 30 वॉट का है।

Kenstar 109 cm (43 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Tizen TV 2025 Edition यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 16999 रुपये का मिल रहा है। आप इस टीवी को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। इस टीवी पर भी 10 पर्सेंट का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। टीवी 4K UHD डिस्प्ले के साथ आता है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60Hz का है। दमदार साउंड के लिए टीवी में आपको डॉल्बी ऑडियो के साथ 24 वॉट का आउटपुट मिलेगा।