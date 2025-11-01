₹10 हजार से कम में खरीदें सैमसंग, पोको, मोटोरोला के फोन, सबसे सस्ता ₹7499 का, 5 नवंबर तक मौका
संक्षेप: फ्लिपकार्ट पर आज से बिग बचत डेज सेल की शुरुआत हो गई है। यहां हम आपको इस सेल में मिल रही 10 हजार रुपये से कम की टॉप 3 डील्स के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग और मोटोरोला के साथ पोको का फोन शामिल हैं।
दशहरा और दिवाली वाली फेस्टिव सेल में बेस्ट डील के साथ स्मार्टफोन खरीदने से चूक गए हैं, तो अब खुश हो जाइए। फ्लिपकार्ट पर आज से बिग बचत डेज सेल की शुरुआत हो गई है। 5 नवंबर तक चलने वाली इस सेल में आप बेस्ट डील्स में स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। वहीं, अगर आपका बजट 10 हजार रुपये से कम का है, तो भी इस सेल में आपके लिए ऑप्शन्स की कमी नहीं है। यहां हम आपको इस सेल में मिल रही 10 हजार रुपये से कम की टॉप 3 डील्स के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग और मोटोरोला के साथ पोको का फोन शामिल हैं। इनमें जो सबसे सस्ता फोन है, उसकी कीमत 7500 रुपये से भी कम है। तो आइए जानते हैं डीटेल।
POCO C75 5G
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 7499 रुपये है। सेल में आप इसे 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन 264 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। फोन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। यह फोन 6.88 इंच के एचडी+ डिस्प्ले के साथ आता है। यह फोन स्नैपड्रैगन जेन 4s जेन 2 प्रोसेसर पर काम करता है। इसका मेन कमरा 50 मेगापिक्सल और बैटरी 5160mAh की है।
Samsung Galaxy F06 5G
4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस सैमसंग फोन की कीमत 8699 रुपये है। फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। यह फोन 306 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर आपका हो सकता है। आप इस फोन को एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। फोन डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर पर काम करता है। इस डिवाइस का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और बैटरी 5000mAh की है।
MOTOROLA G35 5G
4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस मोटोरोला फोन की कीमत 9999 रुपये है। बिग बचत डेज में इस फोन पर भी 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस फोन को ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। फोन पर तगड़ा एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 6.72 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है।
