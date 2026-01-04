Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़flipkart big bachat days sale offering rupees 4000 off motorola edge 50 fusion
मोटोरोला का 5G फोन हुआ 4 हजार रुपये सस्ता, मिलेगा कर्व्ड डिस्प्ले और 32MP का सेल्फी कैमरा

मोटोरोला का 5G फोन हुआ 4 हजार रुपये सस्ता, मिलेगा कर्व्ड डिस्प्ले और 32MP का सेल्फी कैमरा

संक्षेप:

मोटोरोला का यह फोन अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से 4 हजार रुपये सस्ता हो गया है। फोन पर कंपनी कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। फोन में कर्व्ड डिस्प्ले और 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा जैसे कई शानदार फीचर दिए गए हैं।

Jan 04, 2026 07:53 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

23% OFF

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Fusion

  • checkMarshmallow Blue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹19980

₹25999

खरीदिये

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15069

₹17999

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹15499

₹16999

खरीदिये

discount

15% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16190

₹18999

खरीदिये

discount

22% OFF

Samsung Galaxy F36 5G

Samsung Galaxy F36 5G

  • check6GB (expandable with up to 6GB virtual RAM)
  • check128 GB Storage
  • check6.67-inch Display Size
amazon-logo

₹17999

₹22999

खरीदिये

फ्लिपकार्ट पर चल रही बिग बचत डेज सेल में मोटोरोला एज सीरीज का पॉप्युलर फोन तगड़ी डील में मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं, Motorola Edge 50 Fusion की। यह फोन अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 22999 रुपये थी। अब यह फोन 4 हजार रुपये की छूट के बाद सीधे 18999 रुपये में मिल रहा है। आप इस डिवाइस को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर शानदार एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

23% OFF

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Fusion

  • checkMarshmallow Blue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹19980

₹25999

खरीदिये

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15069

₹17999

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹15499

₹16999

खरीदिये

discount

15% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16190

₹18999

खरीदिये

discount

22% OFF

Samsung Galaxy F36 5G

Samsung Galaxy F36 5G

  • check6GB (expandable with up to 6GB virtual RAM)
  • check128 GB Storage
  • check6.67-inch Display Size
amazon-logo

₹17999

₹22999

खरीदिये

मोटोरोला एज 50 फ्यूजन के फीचर और स्पेसिफिकेशन

फोन में 6.67 इंच का फुल एचडी+ pOLED कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट के सपोर्ट करता है और इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1600 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास 5 ऑफर किया जा रहा है। फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7s जेन 2 देखने को मिलेगा।

मोटोरोला एज 50 फ्यूजन

फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल कैमरा सेटअप दे रही है। इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस शामिल है। खास बात है कि फोन का अल्ट्रावाइड कैमरा मैक्रो लेंस का भी काम करता है। सेल्फी के लिए इस फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है, जो 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

11% OFF

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹19499

₹21999

खरीदिये

discount

14% OFF

OPPO A5 Pro

OPPO A5 Pro

  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.67 inches Display Size
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

12% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
flipkart-logo

₹47897

₹54999

खरीदिये

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:200MP कैमरा वाले फोन पर गजब ऑफर, ₹9 हजार कम हुई कीमत, 31 जनवरी तक मौका

फोन IP68 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में कंपनी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है। दमदार साउंड के लिए आपको इस फोन में डॉल्बी ऐटमॉस मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए आपको इस फोन में 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4GHz/5GHz), ब्लूटूथ 5.2, GPS, USB Type-C और NFC जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:108MP के कैमरा वाले दो धाकड़ फोन, रैम 12GB तक, कीमत 10 से 12 हजार के बीच
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Motorola

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।