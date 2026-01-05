मात्र 7299 रुपये में आपका होगा Motorola का 12GB तक की रैम वाला पावरफुल फोन, कैमरा 50MP का
12जीबी तक की रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 7299 रुपये है। आप इस 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। कंपनी इस फोन पर 6450 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रही है।
मोटोरोला का फोन लेना है और बजट कम है, तो फ्लिपकार्ट की बिग बचत डेज सेल में आपके लिए तगड़ा ऑफर है। यह धमाकेदार डील Motorola G05 पर दी जा रही है। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 7299 रुपये है। आप इस 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। इस कैशबैक के लिए आपको ऐक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड से पेमेंट करना होगा। कंपनी इस फोन पर 6450 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रही है।
ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आप इस फोन को 257 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। फोन में रैम बूस्ट फीचर के साथ 12जीबी तक की रैम दी गई है। साथ ही इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा भी मिलेगा। आइए जानते हैं डीटेल।
मोटोरोला G05 के फीचर और स्पेसिफिकेशन
स्मार्टफोन में कंपनी 6.67 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले में आपको 1000 निट्स का पीक ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलेगा। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इसमें कंपनी इस फोन में गोरिल्ला ग्लास 3 ऑफर कर रही है।
फोन 12जीबी (4जीबी रियल और 8जीबी वर्चुअल) तक की रैम को सपोर्ट करता है। फोन का इंटरनल स्टोरेज 64जीबी का है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में मीडियाटेक हीलियो G81 अल्ट्रा चिपसेट दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर पैनल पर आपको एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है।
फोन की बैटरी 5200mAh की है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की जहां तक बात है, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करता है। फोन में कंपनी दमदार साउंड के लिए स्टीरियो स्पीकर और डॉल्बी ऑडियो दे रही है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।